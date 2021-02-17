Ученые выяснили, как Юпитер привел к вымиранию динозавров на Земле 17.02.2021, 9:57

Газовый гигант сыграл ключевую роль в событиях, произошедших 66 млн лет назад.

Ученые считают, что Юпитер вытолкнул на солнечную орбиту большую комету, чей осколок врезалась в Землю 66 млн лет назад. Речь идет о долгопериодических кометах, которые прилетают во внутреннюю Солнечную систему из облака Оорта. Они обращаются вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите. В новой статье астрономов Гарвардского университета Амира Сираджа и Ави Леба говорится, что такие высокоэллиптические долгопериодические кометы выталкиваются Юпитером на околосолнечные орбиты, пишет «Вокруг Света. Украина».

Во время таких близких проходов мимо Солнца большие кометы разрушаются гравитацией, производя огромные осколки. Большинство из этих фрагментов редко долетают до Земли, но один из них вероятно, врезался в Мексиканский залив около 66 млн лет назад.

Новая теория увеличивает вероятность столкновения долгопериодических комет с Землей примерно в 10 раз. По словам ученых, изучение этого процесса важно не только для палеонтологии, но и дает человечеству шанс предупредить повторение катастрофы. В прошлый раз удар астероида запустил цепочку событий, которые привели к гибели динозавров и уничтожили три четверти всех живых существ на Земле.

Новая модель пытается идентифицировать особую популяцию комет, которая могла бы оставлять после себя такие же ударные кратеры как Чикшулуб. Ранее считалось, что удар был нанесен из главного пояса астероидов, но результаты исследования говорят о другом. Чикшулуб — древний ударный кратер диаметром около 180 км и изначальной глубиной до 17—20 км, находящийся на полуострове Юкатан, и входящий в список крупнейших кратеров на Земле. Предполагается, что кратер образовался около 66,5 млн лет назад в конце мелового периода в результате удара астероида диаметром около 10 км.

По словам ученых, в главном поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером, слишком мало углеродистых хондритов. В это же время в кратере Чикшулуб остались следы древнего астероида, который состоял из углеродистого хондрита. Согласно теории, астероиды с таким составом были образованы в протопланетном диске солнечной системы и сейчас находятся за пределами орбиты Юпитера. Именно они и превратились в долгопериодические кометы.

Авторы отмечают, что не только кратер Чикшулуб имел необходимый состав, но и крупнейший на планете кратер Вредефорт, который появился 2 млрд лет назад в Южной Африке. Также сюда относится и кратер Жаманшин в Казахстане. Кратеры Вредефорт и Жаманшин подтверждают теорию не только своим химическим составом, но и размером.

Авторы исследования ожидают, что в будущем человечество сможет обнаруживать подобные долгопериодические кометы с помощью новых инструментов, таких как обсерватория Веры Рубин (запуск в 2022 году).

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