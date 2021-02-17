«Надо оправдываться перед налоговой»: белорусы заметили нюанс с возвратом денег за покупки 2 17.02.2021, 15:59

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иллюстрационное Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Насколько законны действия инспекторов МНС?

С конца прошлого года Wildberries в Беларуси стал работать как российский интернет-магазин. Еще раньше площадка начала взимать предоплату за все заказанные товары. Если вещь не подошла, магазин возвращает деньги за нее на карту, пишет tut.by.

После всех этих нововведений минчанин Никита заметил кое-что интересное в личном кабинете на сайте налоговой: в автоматически сгенерированной налоговой декларации возвраты за покупки на Wildberries теперь обозначены как доход из-за границы. Об этом он написал на своей страничке в Facebook. «Понятно, что можно поехать в налоговую, показать списания с карты и пояснить, что это не доход, а возврат. Но, опять же, это время, которое надо потратить и как бы оправдаться перед налоговой», — говорит Никита.

«В налоговой декларации эти возвраты причисляют к доходу»

«Решил проверить декларацию физического лица, скоро ведь март, надо отчитаться. И чтобы вы думали: теперь возврат ваших собственных денег — это, оказывается, доход из-за границы. То есть ты купил себе на Wildberries штаны, или трусы, или еще что-то, оплатил тут же картой онлайн. Потом тебе они не понравились, ты не забрал товар, тебе оформили возврат, вернули деньги через пару дней на ту же карту, с которой ты делал платеж и… бинго! Ты получил „доход“ из-за границы, будь добр уплати 13%», — пишет в своем посте Никита.

При этом, рассказывает Никита, в 2019 году его уже попросили предоставить объяснения в связи с доходом, полученным из-за рубежа в 2013, 2014, 2017, 2018 и 2019 годах.

— Так я узнал, что если вы, например, играете в покер и выводите себе деньги на белорусскую карту или делаете себе перевод из России, то это считается доходом из-за границы. С него надо уплатить налог или предоставить документы (чеки, что-то еще), которые докажут, что этот доход не облагается налогом. Сейчас получилась ситуация, что, покупая вещи и делая возврат на Wildberries, вы получаете возврат от юридического лица из РФ. Если в личном кабинете нажать кнопку «сформировать декларацию по имеющимся в налоговой данным», то получится список, в котором эти возвраты причисляют к доходу. Понятно, что можно поехать в налоговую, показать списания с карты и пояснить, что это не доход, а возврат. Но, опять же, это время, которое надо потратить и как бы оправдаться перед налоговой. Получается: мы нашли у тебя доход, хочешь — поясняй, не хочешь — плати 13%, — комментирует ситуацию Никита.

Возврат налогом не облагается, но подтверждающий документ лучше сохранить. Что говорит налоговый консультант

Банки, почта, службы денежных переводов передают в налоговые органы информацию обо всех денежных переводах из-за границы, в том числе и о возвратах. Однажды, например, минчанку попросили отчитаться даже за возврат 1 доллара, который списали при привязке карты в Uber. Налоговый консультант Марина Григорчук подчеркивает, что возврат собственных средств не является объектом налогообложения.

— Платить налог с суммы такого возврата не нужно, подавать налоговую декларацию с указанием этих поступлений — тоже. Но система устроена таким образом, что налоговые органы аккумулируют все поступления денежных средств, а человек сам решает, что из этого нужно вписать в декларацию, а что нет, — комментирует специалист.

Вместе с тем не исключено, что однажды в будущем налоговики могут заинтересоваться этими незадекларированными переводами и попросить дать пояснения. В таком случае понадобится доказательство того, что это был именно возврат средств.

— Налоговые органы ведь не знают, что это за сумма, почему она пришла. Поэтому на всякий случай лучше иметь подтверждающие документы: например, выписку с карточки, сведения из личного кабинета на сайте магазина. Все это можно хранить на всякий случай в электронном или бумажном виде. Если налоговые органы попросят объяснения по поводу этих поступлений, а человек начнет говорить, что у него не сохранилось никаких документов, это будут его проблемы, — говорит Марина Григорчук.

Эксперт советует хранить подтверждающие документы не только о возврате средств за покупки, но и о других поступлениях из-за границы, которые не являются объектом налогообложения.

— Если вы получили деньги из-за границы, это не означает, что только на основании этого вам придется платить налог. У нас есть Налоговый кодекс, в рамках которого прописан общий порядок уплаты налогов. Из-за границы могут приходить переводы от близких родственников, денежные подарки, алименты. Бывают ситуации, когда, например, люди, живущие за границей, присылают деньги кому-то из знакомых, чтобы те могли навести порядок на могилах родственников. Эти переводы не будут облагаться налогом, налоговую декларацию подавать не нужно, но на всякий случай хранить подтверждающие документы — да. Это может быть письменное пояснение от людей, отправивших вам этот перевод, — комментирует Марина Григорчук.

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