Эксперты назвали главные симптомы новых штаммов коронавируса 1 19.02.2021, 8:54

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Список для диагностики COVID-19 обновлен.

Ученые выступили с рекомендацией обновить официальный перечень симптомов коронавирусной инфекции с учетом появления новых штаммов. В королевстве сейчас циркулируют несколько вариантов ковида: кентский (мы называем его британским), южноафриканский, бразильский и нигерийский, пишет glavcom.ua.

Симптомы заражения новыми штаммами, как уже было объявлено, те же, которыми коронавирус проявлялся в первую волну. Официально здравоохранением страны называются три: это качественно новый длительный кашель, лихорадка с высокой температурой, потеря чувств вкуса и запахов.

Опираясь на результаты нового исследования, эксперты называют дополнительные симптомы. По их мнению, список должен пополниться еще минимум одним – ознобом.

Научные специалисты Имперского колледжа Лондона изучали, на какие симптомы коронавируса следует обращать внимание при циркуляции новых штаммов. Их работа с участием более миллиона человек, показала: дополнительным распространенным признаком инфекции является озноб. Среди других показателей заражения – изменения в ощущении аппетита, боли.

Таким образом, список симптомов ковида, включая новые штаммы, с учетом дополнительных, должен по мнению экспертов выглядеть так:

сухой длительный кашель,

высокая температура,

утрата нормального восприятия вкуса и запахов,

озноб,

потеря аппетита,

головная боль,

боли в мышцах.

«При условии, что каждый человек, у которого имеются три официальных симптома, пройдет тест, это позволит выявить только половину всех симптоматических случаев инфекции. Если дополнительные симптомы, включая озноб, будут включены в официальный список, это позволит идентифицировать три четверти случаев», – заявил Тим Спектор, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона.

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