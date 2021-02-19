Водители шокированы качеством топлива на белорусских АЗС 3 19.02.2021, 13:27

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Они показали свои топливные фильтры после заправки.

После публикации истории Виктора, утверждавшего, что он столкнулся с выходом из строя топливного фильтра после заправки ДТ на белорусской АЗС, прошло два дня. Все это время в адрес редакции «Онлайнера» поступали похожие рассказы от других читателей, причем с фотодоказательствами. Скопилась целая подборка снимков испорченных деталей.

Виктор рассказывал: «У меня Renault Megane с 1,9-литровым турбодизелем. Когда загорелась лампочка, заехал на АЗС в Минской области, заправился дизелем, который позиционируется как стойкий к температурам до –20 градусов (не „Арктика“). Машина переночевала на улице, когда было примерно минус 12—15 градусов. На следующий день автомобиль вел себя странно: с нескольких попыток заводился, ехал, потом захлебывался и вновь глох. На СТО разобрали топливный фильтр, который был установлен месяц назад, и показали его мне — все в парафине».

Другой читатель — Дмитрий — говорит, что тоже был вынужден поменять фильтр в своем Citroen C4 Grand Picasso с 1,6-литровым дизельным мотором. «Температура была в то утро при запуске ДВС минус 18 градусов, при выезде — минус 16». По его словам, он заправлялся дизелем (не «Арктикой») на АЗС той же сети, что и Виктор.

Тот же бренд называет Вадим и показывает свой фильтр. Как он утверждает, до такого состояния топливо дошло в мороз –17 градусов. Осмотрев фильтр, он решил снять весь топливный бак.

«Парафин в дизельном топливе повально», — коротко прокомментировал серию своих снимков наш читатель Евгений. Он решил наглядно продемонстрировать, чем отличается чистый фильтр от загрязненного. По его словам, деталь от Ford Transit 2020 г. в. он сфотографировал 16 февраля.

Еще пару говорящих снимков прислал Александр. Он утверждает, что заправил свой Renault Espace 2010 г. в. дизельным топливом 11 февраля на АЗС в Могилевской области.

«После заправки 10 февраля до полного бака машина простояла сутки и 12-го числа при температуре минус 13 заглохла через один километр пути, — еще одну историю рассказал наш читатель Андрей. — До этого случая ездил без проблем в минус 22 — минус 24 на обычном ДТ (не „Арктике“), залитом на той же АЗС».

Называть бренд сети АЗС нет смысла, так как невозможно доказать, что авторы снимков после посещения заправки не заливали в бак другое топливо, а с фильтрами изначально было все в порядке. Тем не менее журналисты обратились с письмом в пресс-службу компании с просьбой уточнить, поступали ли жалобы на ДТ во вторую декаду февраля.

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