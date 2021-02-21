«Прежде чем требовать, пускай начнут с себя» 12 21.02.2021, 9:34

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Фото: tut.by

Белорусские водители жестко ответили чиновникам.

Большинство минских автомобилистов в курсе, что в их обязанность входит уборка снега вокруг собственного автомобиля. Но не каждый задумывается, где прописана эта обязанность и какое наказание влечет ее невыполнение. "Автобизнес" восполняет пробел в знаниях, а также поговорил с водителями, убирают ли они снег возле своих мест парковки.

Кому и чем обязаны?

Обязанность убирать снег вокруг собственного автомобиля прописана в Правилах благоустройства и содержания города Минска, утвержденных решением Минского городского "совета депутатов" от 16.11.2016 №252. Пункт 10 данных Правил гласит: "Граждане, паркующие транспортные средства на внутридворовых территориях, проезжей части улиц, дорог, проездов, осуществляют своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее 1 метра от транспортного средства". В Правилах благоустройства и содержания населенных пунктов, принятых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087, таких требований не содержится.

Таким образом, убирать снег вокруг автомобилей обязаны только граждане, паркующие их в Минске. Но остается ряд вопросов. Почему вообще автомобилисты должны быть знакомы с документом, касающимся благоустройства и содержания города, в первую очередь предназначенного для коммунальных, дорожных служб и т.п.? Своевременная уборка – это через сколько? На расстоянии не менее 1 метра от транспортного средства – под машиной соседа по парковке тоже убрать? Кстати, обратите внимание, что мусор на расстоянии не менее метра от машины водители в Минске тоже должны сами убирать. А если какой-то нехороший человек пакет с мусором к машине бросил – проблема владельца машины?

Ответственность за нарушение Правил благоустройства и содержания населенных пунктов прописана в пункте 2 статьи 21.14 еще действующего КоАП: "Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов – влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин".

В новом КоАП, который вводится в действие с 1 марта текущего года, статья о нарушении правил благоустройства получила номер 22.10, а ее пункт 2 изменился относительно прошлой редакции: "Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов, а равно невыполнение работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния на территориях земель общего пользования населенных пунктов, в том числе на прилегающих к предоставленным гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (находящимся у них) земельным участкам территориях, – влекут наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин".

Однако суть от изменения формулировок не меняется – за нарушение можно получить штраф до 25 базовых величин, что на сегодня составляет 725 рублей. Раньше жилищно-эксплуатационные службы регулярно напоминали о необходимости уборки снега вокруг припаркованных автомобилей путем расклеивания объявления и раскладывания листовок под "дворники", но о реальных фактах привлечения к ответственности за неубранный снег нам неизвестно. Если вы сталкивались с такими ситуациями – напишите в комментариях.

А кто-то вообще убирает?

Многие автомобилисты убирают снег вокруг парковочных мест не только в Минске и не только потому, что того требуют некие Правила. Кому-то просто хочется, чтобы вокруг было чисто и аккуратно, а кто-то на машине с небольшим клиренсом просто не может заехать туда, где навалено снега, или переехать через бруствер, оставленный дорожниками. По результатам нашего опроса в Telegram оказалось, что среди респондентов примерно равное количество тех, кто убирает снег вокруг авто, и тех, кто этого не делает.

Женя: "Чищу снег около машины всегда, чтобы нормально загрузиться и разгрузиться, нормально выехать, ну и я люблю свой двор. У нас в Сухарево убирают дворы не очень, места парковаться мало. Стараюсь хоть понемногу, но прибрать. В багажнике вожу две лопаты: мелкую "пехотку" для льда и надолбов и побольше, раскладную из гипера".

Анна: "Чищу снег около машины тогда, когда есть желание и понимание, что если этого не сделаю сейчас, то потом будет сложнее выезжать с парковочного места, плюс когда есть лопата в багажнике (у нас одна лопата на две машины). Если бы было стационарное постоянное место на парковке, думаю, что делала бы это чаще. Потому как на парковке во дворе попасть на одно и то же место ежедневно почти невозможно, а чистить снег каждый день в новом месте нет ни времени, ни желания".

Павел: "Чищу место вокруг машины, только чтобы выехать или заехать. Если можно обойтись без этого – не чищу. Обе машины "пузотерки", поэтому этой зимой чистил раз пять. Живу в старой двухэтажке, машину паркую в основном на улице вдоль дороги, во дворе ее не ставлю".

"Прежде чем требовать, пускай начнут с себя"

Олег: "Сейчас чищу, только если надо заехать-выехать (например, бруствер нарисовался перед машиной). Причина – коммунальные службы за наши отчисления занимаются чем угодно вместо выполнения своих непосредственных задач. Хотя кое-где иногда все-таки чистят.

Раньше чистил сам (две лопаты ездило и ездит в машине – металлическая штыковая и снежная пластиковая), даже добивал до асфальта. Энтузиазм постепенно угас из-за парковочного вопроса: на районе было пять точек, где оставлял машину в зависимости от удачи, и по ощущениям чистил я там один. Поэтому надоело уставшим после работы махать лопатой, чтобы потом почти километр идти домой, а на следующий день запарковаться в совсем другом месте и снова его чистить. Все же слишком ценю свое время".

Игорь: "В прошлые снежные зимы убирал снег вокруг машины, иногда мог и гораздо большую часть двора почистить. Но последние года три лопата мне пригодилась лишь однажды, чтобы среди ночи откопать себе место вдоль дороги. Поэтому оставил ее в родительском гараже еще год назад, а в эту зиму даже мысли не возникло ее забрать. Есть лопата – нет снега, нет лопаты – есть снег.

Но чистить места вокруг машины этой зимой отказался не только по причине отсутствия лопаты. Во-первых, прежде чем требовать, пускай начнут с себя: у меня во дворах неделю была такая колея, что разъезд двух машин представлял собой тот еще квест, только на днях трактором это дело почистили. Во-вторых, у меня хоть, по сути, "пузотерка", но как-то проблем с парковкой в снег в том виде, в каком он лежит на местах во дворе, не испытываю – тогда зачем чистить? Да и возраст уже не тот, чтобы бодро бегать с лопатой".

Наш вердикт

Обязанность убирать снег вокруг своего автомобиля предусмотрена только в столице, во всех остальных населенных пунктах такого требования к автомобилистам нет. Однако мнения самих минчан в отношении уборки парковочных мест разделились: одни не прочь навести порядок во дворе самостоятельно, другие – по мере необходимости, а третьи и вовсе не чистят снег, так как не видят в этом необходимости.

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