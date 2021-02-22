Белорусский врач: Некоторые симптомы COVID-19 могут сохраняться до пяти лет 22.02.2021, 9:49

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фото: TUT.by

Как выглядят последствия этой болезни.

«Что-то после „короны“ никак не получается отойти и восстановиться», — такие замечания все чаще можно услышать от людей, переболевших COVID-19 даже в легкой форме. У одного не получается проходить привычное до этого расстояние в 5 километров за день, другой жалуется на то, что сердце барахлит, есть люди, ощутившие после болезни заметные изменения состояния психики. Тема последствий COVID-19 наверняка будет становиться все популярнее, в то время как медики продолжат выявлять новые закономерности, связанные с болезнью.

Onliner.by пробует разобраться в том, какие последствия могут ждать человека, переболевшего новой коронавирусной инфекцией, где есть реальные опасности, а где — надуманные «страшилки». Возможно, это интервью еще раз напомнит вам о важности серьезного отношения к COVID-19 и мотивирует быть максимально осторожными и внимательными.

Кто это?

Cобеседница издания Лариса Фурсова — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент. Ее основные научные интересы связаны с проблемами вертеброгенных и цереброваскулярных заболеваний нервной системы. Автор 110 печатных работ, двух монографий. Лариса Александровна привыкла работать с точными данными и научным языком, поэтому для кого-то этот текст может показаться непростым. Но некоторая информация требует четких формулировок, поэтому вооружитесь терпением.

— Многими «ковид» воспринимается как простуда: переболел — и можно спокойно жить дальше, не опасаясь последствий. Давайте обсудим, так ли просто все устроено с коронавирусом?

— «Постковидный синдром» — уже устоявшийся и общепризнанный термин, обозначающий последствия инфекции COVID-19, которые могут сохраняться несколько недель или месяцев после болезни, а в отдельных случаях — и более продолжительное время. Проявления синдрома многочисленны: это может быть головная боль, необычная слабость, непривычно яркие сны, дезориентировка во времени и пространстве, тяжелая депрессия, перепады настроения, нарушения терморегуляции, регулирования артериального давления, сердечного ритма, зрения, слуха, дыхания, менструального цикла, прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту.

Зарубежные исследования показывают, что пациенты, побывавшие в реанимации (отделении интенсивной терапии) в связи с острой дыхательной недостаточностью во время «ковида», дольше ощущают последствия болезни. Например, такие симптомы, как тревога, расстройство памяти и депрессия, могут сохраняться до пяти лет.

— Как вирусное заболевание может влиять на настроение или память?

— Есть такое понятие — «когнитивные (познавательные) функции». Это не только память, но и внимание, речь, интеллект, ряд других способностей головного мозга. Вирусная инфекция поражает нервные клетки в определенных зонах головного мозга, которые отвечают за эти функции. Когнитивное нарушение может быть как проявлением, и как следствием COVID-19. Уже известны и описаны случаи, когда у пациентов развивается постковидная энцефалопатия. Люди могли систематически забывать применять лекарства, затруднялись с подсчетом финансов в магазине, им было сложно подбирать слова при общении. При этом такие симптомы иногда возникают даже у людей, которые перенесли заболевание в легкой форме. Позитронно-эмиссионная томография — современный радионуклидный томографический метод исследования — выявила у таких пациентов метаболические изменения (нарушения нормальных биохимических и физиологических функций, энергетического и пластического обмена) в лобных и височных отделах головного мозга, которые ответственны за когнитивные функции.

— Есть ли конкретные данные о том, сколько может длиться процесс выздоровления? Разнится ли он у людей, перенесших «ковид» в тяжелой и легкой форме?

— Статистика, которой мы располагаем, говорит, что сейчас чаще страдают люди, перенесшие заболевание в тяжелой форме. Известно, что у части пациентов, прошедших реанимацию, может возникать длительное ощущение тревоги и депрессии.

Вот вам пример из жизни: моя коллега, перенесшая коронавирусную пневмонию средней степени тяжести, после больницы испытывала тревогу и депрессию в течение 3—4 месяцев.

Зарубежные ученые отмечают, что у более 36% пациентов, переболевших COVID-19, на момент выписки из стационара возникает специфический синдром, связанный с поражением определенных отделов лобных долей головного мозга. Синдром может проявляться в нарушении функции планирования целенаправленной деятельности, согласованности действий, в невнимательности, дезориентации, отсутствии гибкости мышления, нарушениях памяти.

— Как влияет на последствия этой вирусной болезни возраст, пол, группа крови?

— Уже широко известно, что «ковидную» инфекцию тяжелее переносят люди среднего и пожилого возраста. Средний возраст пациентов, которые сталкиваются с указанными выше последствиями, — 50—60 лет. Однако есть исключения, не позволяющие делать однозначных выводов. Тяжелые последствия после заражения COVID-19 зафиксированы и у молодых людей без хронических заболеваний.

Мужчины и женщины болеют практически одинаково, но при этом эмоциональные нарушения у женщин развиваются чаще. Стоит отметить, что у мужчин возможными мишенями COVID-19 являются половые органы (яички), поэтому существует вероятность снижения половой функции.

Что касается группы крови, есть исследования, которые свидетельствуют о том, что люди с группой О (I) менее чувствительны к инфицированию новым коронавирусом, в то время как пациенты с группой крови А (II) могут быть предрасположены к заболеванию COVID-19.

— Какие органы страдают от нового коронавируса в первую очередь?

— Коронавирусная инфекция опасна своей заразностью и осложнениями, включающими острую дыхательную недостаточность и поражение многих органов. Это заболевание, которое может затрагивать сразу несколько органов: легкие, кишечник, сердце, печень, почки, а также кожные покровы, периферические нервы и головной мозг. При этом в каждом отдельном случае болезнь протекает по-разному — в зависимости от возраста, состояния иммунитета, сопутствующих заболеваний. Кто-то переболеет и не заметит никаких изменений. У одного человека в результате болезни может пострадать печень, у другого — почки, третий столкнется с поражением мышечной системы. У меня, например, боли и слабость в ногах после болезни сохранялись около 4 месяцев.

Если человек выписывается из больницы после «ковидной» инфекции с анализами, в которых есть значительные отклонения от нормы, врач обычно рекомендует повторно сделать эти анализы через 1—3 месяца. В тех случаях, когда результаты остаются плохими, надо обращаться к медикам за помощью.

— Часто можно услышать истории о «ковидных» больных: выписался из больницы, месяц-два все было хорошо, неожиданно умер от инсульта… Как влияет коронавирус на работу сердечно-сосудистой системы?

— У пациентов на фоне «ковидной» инфекции сосудистые осложнения наблюдаются в несколько раз чаще, чем после обычного гриппа. В чем причина? При COVID-19 возникает поражение внутренней стенки сосуда — эндотелия. Это провоцирует нарушение реологических свойств крови, например текучести, вязкости, после чего развиваются тромбозы. С неврологическими нарушениями сталкиваются примерно 36,4% пациентов, переболевших COVID-19. Эта группа пациентов в целом отличается более тяжелым течением инфекционного процесса, у них одновременно имеется несколько заболеваний с такими факторами риска, как артериальная гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Частота развития инсультов головного мозга в проанализированных случаях с этой инфекцией составила 5,9%. Тем не менее у нас до сих пор нет абсолютного доказательства того, что инсульт напрямую связан с COVID-19.

Практика показывает, что в результате сосудистых нарушений у одних пациентов после болезни поднимается давление, у других — наоборот, оно становится очень низким, у третьих — наступают нарушения сердечного ритма. Виды сердечно-сосудистых осложнений широко варьируются: аритмии, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, острый коронарный синдром и другие. Среди госпитализированных пациентов частота встречаемости аритмий составляет около 17%, а у больных, находящихся на ИВЛ, возрастает до 44%. На эту тему уже есть публикации белорусских кардиологов и терапевтов.

— Очень много говорят про дефицит витамина D, влияющего на течение обсуждаемой «ковидной» инфекции.

— Исследования показывают, что у тяжелых и реанимационных пациентов дефицит витамина D3 достигал 80%, в то время как у пациентов с не тяжелой формой болезни этот показатель составлял 36%. Витамин D3 регулирует обмен кальция и фосфора в организме, обусловливает поддержание тонуса мышц скелетной мускулатуры, функции миокарда, участвует в поддержании нормального костного метаболизма, регулирует процесс свертывания крови. Полагают, что витамин D помогает в работе сердечной мышцы.

— Влияет ли этот вирус на появление и развитие онкологических заболеваний?

— Есть предположение, что COVID-19 может разбудить так называемые «спящие» раковые клетки. Они, вероятно, никогда не развили бы свою деятельность, если бы не коронавирус. Реактивация «спящих» раковых клеток иногда ведет к рецидиву опухоли, ее ускоренному росту, появлению метастазов.

— Лечение вирусной инфекции COVID-19 антибиотиками еще полгода назад считалось разумной стратегией. Сейчас ситуация в корне поменялась, что произошло?

— Недавно я слушала лекцию Никиты Соловья, доцента кафедры инфекционных болезней, в которой он сообщил о том, что последние исследования показали отсутствие необходимости в антибиотиках для 95% пациентов с подтвержденной «ковид»-пневмонией.

Антибиотики нужны лишь в случаях, если у пациента наблюдается оживление вторичной инфекции. Например, при обострении хронического воспалительного процесса в почках. Но прежде чем назначать соответствующие антибиотики, еще надо доказать возникновение этого процесса.

— Но ведь пневмония часто лечится именно антибиотиками…

— Вы сейчас удивитесь, но пневмонии как таковой при COVID-19 нет. Протекающий при инфицировании процесс даже называется иначе — пневмонит. Но эти знания стали доступны нам лишь после более пристального изучения вируса. Я, например, болела в июне прошлого года, и меня лечили антибиотиками, тогда их назначали абсолютно всем. Сейчас ситуация в корне изменилась. Знаю, что даже медработники, которые сегодня лечатся от «ковидной» пневмонии на дому, стараются не принимать антибиотики. Считается, что в первую очередь надо назначать противовирусные препараты.

— Насколько надежен иммунитет после COVID-19, от чего зависит его устойчивость?

— Коронавирусы (Coronaviridae) — семейство РНК-вирусов, которые впервые были выделены в 1975 году. Представителями этого семейства являются коронавирусы MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome), SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome). Последний, SARS-CoV, появился в 2002 году как возбудитель атипичной пневмонии. Оба приводят к появлению повышенного уровня антител, который сохраняется до двух лет. Нейтрализующие антитела, а также клетки памяти иммунитета и Т-лимфоциты при COVID-19 (или SARS-CoV-2) держатся на относительно стабильном уровне как минимум полгода (согласно предварительным результатам исследования, опубликованного в Science).

По последним данным, после перенесенного COVID-19 иммунитет сохраняется в течение 8 месяцев.

— От некоторых медиков можно было услышать такое мнение: если вы переболели бессимптомным «ковидом», у вас формируется иммунитет слабее того, что возникает после болезни в тяжелой или средней форме.

— При бессимптомном течении этой вирусной инфекции формирования напряженного иммунитета не происходит. У таких пациентов он быстро уменьшается, и при столкновении с вирусом у человека возникает высокий риск повторного заболевания. Есть предположения, что люди, которые тяжело переболели COVID-19, приобретают самый сильный иммунитет, так как вырабатывается достаточное количество антител, способных обеспечить более длительную защиту от повторной инфекции.

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