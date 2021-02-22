Фотофакт: Толпы «рыбаков» в Гродно судорожно таскают рыбу из-подо льда 21 22.02.2021, 12:33

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Фото: NewGrodno.by

Они черпают плотву, густеру и подлещиков десятками килограммов.

Волнующую картину можно наблюдать в эти дни на затоне Немана в Гродно: плотно прижавшиеся друг к другу люди на льду вылавливают рыбу. Надо довольно сильно проголодаться, чтобы согласиться рыбачить в таких обстоятельствах. СМИ публикуют фотокарточки и объясняет, что происходит. Говорят, «черпают» плотву, густеру и подлещиков десятками килограммов.

Традиционно в этом затоне подо льдом скапливается рыба. И «рыбаки», стоящие и сидящие по щиколотку в талой воде, пишет «Онлайнер».

Площадь доступного им ледяного «зеркала» примерно 50 квадратных метров, глубина здесь около двух метров. Дальше — не пускают, там стоят несамоходные суда. «Ловля» идет не совсем обычным способом — многие обходятся без мотыля и мормышки. Рыбу, плотной массой стоящую подо льдом, цепляют просто блеснами с тройниками.

«Багрили обычной блесной с тройником, цепляя обессиленную рыбу за что попало, — рассказывает возмущенный очевидец. — В результате много особей травмированы. Чтобы поймать одну рыбину, калечат десятки. При такой ловле люди не могут остановиться и набивают рыбой все имеющиеся пакеты и емкости. По 30—40 кг улова выносили...»

В Гродненской госинспекции охраны животного и растительного мира сообщили, что знают о происходящем и «четвертый день мониторят ситуацию». Рыба и в прошлые годы скапливалась подо льдом (при его наличии) в этом месте, но такого нашествия «рыбаков» не припоминают.

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