Стало известно, с каким иностранным лидером Байден проведет первую встречу на посту президента США

Стало известно, с каким иностранным лидером Байден проведет первую встречу на посту президента США1
- 22.02.2021, 13:17
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Встреча пройдет онлайн.
Чуть больше чем через месяц после вступления в должность, 23 февраля президент США Джо Байден проведет свою первую двухстороннюю встречу с иностранным лидером. Им станет премьер Канады Джастин Трюдо, анонсировали в Белом доме, сообщает «Зеркало недели. Украина».
Встреча будет виртуальной. Байдена выделит прочные и глубокие партнерские отношения между Соединенными Штатами и Канадой как соседями, друзьями и союзниками по НАТО.
«Встреча даст возможность двум лидерам рассмотреть совместные усилия в таких областях, представляющих взаимный интерес, как ответные меры на COVID-19, изменение климата и экономические связи, которые связывают наши страны, а также глубокие связи между людьми, которые мы разделяем», - говорится в сообщении Белого дома.
Члены Администрации Байдена также встретятся с канадскими министрами по ряду двусторонних и глобальных вопросов.