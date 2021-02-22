В Британии заявили о существенном спаде заболеваемости COVID-19 после первой прививки Pfizer 22.02.2021, 22:38

Фото: Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

В Англии количество случаев инфицирования после первой прививки снизилось примерно на 70%.

В Великобритании увидели замедление темпов распространения коронавируса после начала кампании по вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech.

Согласно предварительным данным, в Англии количество случаев инфицирования среди медицинских работников, получивших первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech, снизилось примерно на 70%, передает Reuters.

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) выяснила, что вакцина Pfizer после введения первой дозы обеспечивает высокий уровень защиты от заражения и симптоматических заболеваний.

«В целом, мы наблюдаем действительно существенное влияние на снижение случаев инфицирования, как бессимптомных, так и симптоматических», — заявила директор по стратегическому реагированию PHE Сьюзан Хопкинс.

Руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи назвала эти данные «убедительным доказательством того, что вакцина Pfizer-BioNTech предотвращает заражение людей, а также защищает больных от госпитализации и смерти».

Выводы PHE основываются на результатах двух отдельных исследований: первое проведено среди медицинских работников, а второе — среди людей в возрасте 80 лет и старше.

Согласно выводам PHE, эффективность первой дозы вакцины Pfizer от симптоматического заболевания COVID-19 составляет 57%, вторая доза повышает защиту до более чем 85%.

«Показатели госпитализации и смертности падают во всех возрастных группах, но в самых старших возрастных группах наблюдается самый быстрый спад после пика в середине января», — говорится в заявлении PHE.

Вакцина также обеспечивает защиту от британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, добавили в PHE.

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