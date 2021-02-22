В Британии заявили о существенном спаде заболеваемости COVID-19 после первой прививки Pfizer
- 22.02.2021, 22:38
В Англии количество случаев инфицирования после первой прививки снизилось примерно на 70%.
В Великобритании увидели замедление темпов распространения коронавируса после начала кампании по вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech.
Согласно предварительным данным, в Англии количество случаев инфицирования среди медицинских работников, получивших первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech, снизилось примерно на 70%, передает Reuters.
Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) выяснила, что вакцина Pfizer после введения первой дозы обеспечивает высокий уровень защиты от заражения и симптоматических заболеваний.
«В целом, мы наблюдаем действительно существенное влияние на снижение случаев инфицирования, как бессимптомных, так и симптоматических», — заявила директор по стратегическому реагированию PHE Сьюзан Хопкинс.
Руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи назвала эти данные «убедительным доказательством того, что вакцина Pfizer-BioNTech предотвращает заражение людей, а также защищает больных от госпитализации и смерти».
Выводы PHE основываются на результатах двух отдельных исследований: первое проведено среди медицинских работников, а второе — среди людей в возрасте 80 лет и старше.
Согласно выводам PHE, эффективность первой дозы вакцины Pfizer от симптоматического заболевания COVID-19 составляет 57%, вторая доза повышает защиту до более чем 85%.
«Показатели госпитализации и смертности падают во всех возрастных группах, но в самых старших возрастных группах наблюдается самый быстрый спад после пика в середине января», — говорится в заявлении PHE.
Вакцина также обеспечивает защиту от британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, добавили в PHE.