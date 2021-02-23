Защитники Отечества и его нападающие Борис Вишневский

23.02.2021, 18:17

Борис Вишневский

Настоящие защитники защищают и страну, и сограждан от безобразий власти.

Я поздравляю настоящих защитников Отечества — каковыми считаю не только тех, кто носит или носил форму, защищал или готовится защищать его от нападений.

Настоящие защитники Отечества — и те, кто защищает свою страну, город, поселок, двор, и защищает своих сограждан от безобразий власти.

От полицейского беспредела и от бесчинств «золотогвардейцев», от разрушения исторических зданий и от вырубки зеленых зон, от «уплотниловки» под окном и от безумных трат наших с вами денег на коррупционные проекты, от уничтожения музеев под видом «возвращения церкви» того, что ей никогда не принадлежало, от сноса уникальных зданий, на месте которых хотят возвести очередное «элитное жилье», от уничтожения археологических памятников и от многого, многого другого.

Кто защищает преследуемых властью и защищает политических заключенных.

Кто защищает Отечество — от начальства, принципиально не путая эти понятия.

И если посмотреть так, то защитников у Отечества не так много как хотелось бы.

Зато нет недостатка в нападающих.

В «силовиках», с дубинками в руках подавляющих мирные протесты.

В «правоохранительных органах», охраняющих власть, а не граждан.

В судьях, признающих законными любые безобразия властей.

В следователях и прокурорах, борющихся не с преступниками, а с несогласными.

В строителях, которые пытаются застроить все, что можно, и вырубить все, что можно застроить, в чиновниках, которые все это одобряют и согласовывают, и в «архитектурных критиках», облаивающих градозащитников в угоду разрушителям исторического центра…

Но я все-таки надеюсь, что защитников у Отечества будет становиться все больше.

А нападающих — все меньше.

Борис Вишневский, Telegram

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