закрыть
23 февраля 2021, вторник, 20:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва обеспокоена тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок

4
  • 23.02.2021, 19:28
Литва обеспокоена тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок
Фото: ТАСС

Это может способствовать развитию опасной БелАЭС.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок и это может способствовать развитию опасной Белорусской АЭС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время брифинга после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Я обеспокоен тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок. Коммерческие потоки, которые достигают Украины, могут помочь дальнейшему развитию опасной АЭС в Островце ", - сказал Ландсбергис.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что с советских времен Украинская электросеть соединена с белорусской и российской.

"Но мы хотим отрезаться от нее и сделать украинскую электросеть частью интегрированной европейской энергосети. Мы хотим сделать это до конца 2023 года. После этого любые перетекание энергии из Беларуси будут невозможны ", - сказал министр.

"Мы не хотим наносить ущерб энергетической и экологической безопасности Литвы. Но чтобы достичь этого результата нам надо отрезаться от советской, белорусской электросети", - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников