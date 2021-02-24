В украинскую Раду может попасть новая партия 24.02.2021, 12:28

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Стали известны результаты опроса.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее время, пят партий сумели бы преодолеть 5% барьер, свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг, пишет «Новое время».

По данным опроса, в парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», за которую проголосовали бы 19,7% из тех, кто определился с выбором и намерен проголосовать. За «Европейскую солидарность» отдали бы голоса 16,2% респондентов, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 14,2%, за ВО «Батькивщина» — 12%, за «Украинскую стратегию Гройсмана» — 5,1%.

У «Радикальной партии» — 4,9% голосов респондентов, у партии «Сила и честь» — 4,4%, у ВО «Свобода» — 3,8% тех, у партии «Наши» — 3,5%, у «Голоса» — 3,3%, у партии «УДАР» — 3,2%, у «Партии Шария» — 3,2%, у партии «За будущее» — 2,8%, у «Народного фронта» — 1,9%.

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