К чему приведет арест украинской «трубы», которую в 2019 году купил олигарх Воробей? 1 24.02.2021, 12:48

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Хранилища «ПрикарпатЗападтранс».

Фото: пресс-служба компании

Транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу приостановлена с 15 февраля.

«Нафтогаз Украины» одобрил передачу арестованного имущества «ПрикарпатЗападтранс» на «временное ответственное хранение» государственной «Укртранснафте». Об этом говорится в решении «Нафтогаза» как единственного акционера «Укртранснафты». Таким образом нефтепродуктопровод, который в 2019 году взял под контроль белорусский бизнесмен Николай Воробей, перестает функционировать. По мнению экспертов, часть выпавших поставок дизтоплива может быть замещена отгрузкой из Беларуси, пишет tut.by.

Согласно решению НАКа, «Укртранснафте» передадут объекты недвижимости, производственные, технологические и линейные объекты. Вместе они формируют техкомплекс магистрального нефтепродуктопровода.

Расходы на хранение имущества трубопровода оценивают в 200 млн грн. Эти расходы «Укртранснафте» компенсирует украинское государство.

При этом в решении отсутствует пояснение, когда был арестован трубопровод и кто просил «Укртранснафту» принять его на хранение, обращают внимание украинские СМИ.

«ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует на территории Украины участок нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» протяженностью около 800 км. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу.

До 2016 года компания являлась структурным подразделением «Транснефтепродукта» российской «Транснефти». В феврале 2016 года «Транснефть» продала «ПрикарпатЗападтранс» швейцарской International Trading Partners AG Анатолия Шефера. Его связывают с окружением «кума Путина», лидера оппозиционной партии Украины Виктора Медведчука. Сам Медведчук отрицает связь с трубопроводом и поставками нефтепродуктов в Украину.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины разрешил производственному унитарному предприятию «Нефтебитумный завод», принадлежащему белорусскому нефтетрейдеру «Интерсервис», получить контроль над «ПрикарпатЗападтранс». На тот момент компания принадлежала Николаю Воробью. После того как он в декабре 2020 года попал под санкции Евросоюза, владеть активами стали менеджеры Воробья.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс». Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что трубопровод «непонятным способом» оказался в частных руках.

По информации «Радио Свобода», транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу приостановлена с 15 февраля.

В консалтинговой группе «А-95» считают, что в условиях фактической экспроприации трубопровода продолжение поставок будет невозможно.

В то же время эксперты не видят предпосылок для возникновения ресурсной напряженности на рынке. В последние три года загрузка нефтепродуктопровода снижалась, основной причиной было введение летом 2019 года специальной пошлины в размере 3,75% (сейчас 4%) на трубопроводные поставки российского дизтоплива. В итоге если в 2018 году импорт через «ПрикарпатЗападтранс» составил 1,98 млн тонн, то в 2019 году — 1,23 млн тонн, а в 2020-м — 635 тыс. тонн.

— Украинский рынок максимально диверсифицирован, и заместить выпавшие 50 тыс. тонн трубопроводных поставок в месяц будет несложно. Это произойдет как за счет переориентации трубопроводных объемов на отгрузку по железной дороге, так и за счет резервов внутренней нефтепереработки и импорта по морю, — заявил директор «А-95» Сергей Куюн.

По прогнозам экспертов, минимум 20−30 тыс. тонн дополнительно поступят в Украину с белорусского терминала в Гомеле, где осуществляется перевалка российского дизтоплива с нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» на ж/д-транспорт. Также с марта ожидается увеличение импорта российского дизтоплива по железной дороге через восточную границу. Большой запас мощности по приемке с моря остается у украинских портов — они задействованы менее чем на 30%. Также можно рассчитывать на небольшое увеличение поставок из Беларуси.

Касательно стоимости эксперты не исключают незначительного, в пределах 1−1,5%, повышения оптовых цен на ДТ в центральных и западных регионах, где преимущественно распределялось «трубопроводное» дизтопливо.

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