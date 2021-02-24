Медики рассказали, как сигаретный дым помогает COVID-19 захватывать клетки человека

Медики рассказали, как сигаретный дым помогает COVID-19 захватывать клетки человека6
- 24.02.2021, 13:21
Курильщики сами создают в своих легких «ворота», в которые «въезжает» коронавирус.
Курильщики сами создают в своем организме «ворота» для проникновения коронавируса в клетки.
Исследовать этот аспект ученых подтолкнула статистика: оказалось, что в более тяжелых формах ковид переносят мужчины, пожилые люди и те, кто злоупотребляет никотином. Ученые провели исследование и выяснили, что проникновение в легкие дыма сигарет способствует образованию в них белка АСЕ2. Этот белок помогает коронавирусу проникать в клетки человека.
«Сравнительный анализ между людьми бросившими курить и теми, кто курит в настоящее время показал значительное увеличение количества данного белка у последних. Среди тех, кто отказался от курения, постепенно уровень этого белка пришел к нормальным показателям», - пишет «Медицина и Наука» со ссылкой на портал «Популярная механика».
Самое большое количество белка, который помогает ковиду, было обнаружено в слизеобразующих клетках дыхательных путей.