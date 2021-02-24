Bloomberg: Борьба между Америкой и Китаем отличается от «холодной войны» 1 24.02.2021, 14:33

Противостояние между влиятельными государствами может перейти на новый уровень.

Уже давно ведутся дискуссии о начале нового противостояния между Китаем и США. Результат «холодной войны 2.0», как и «холодной войны 1.0» и многих других, более «теплых войн», будет определяться качеством и количеством союзов, которые сможет создать каждая сторона. США «пережили» Советский Союз отчасти потому, что на стороне Америки было много стабильных, экономически развитых демократий. На этот раз определить исход борьбы между Китаем и США значительно труднее. Некоторые старые союзники Америки не готовы пойти на конфликт с соперником, который имеет большее экономическое и культурное влияние, чем когда-либо имел Советский Союз, пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на Bloomberg.

Даже несмотря на то, что новый американский президент Джо Байден начал налаживать утраченные связи с демократическими союзниками, напряженность в НАТО не развеялась. Блок все еще должен решить множество проблем. Страны-союзники не могут договориться, считать ли Китай врагом или экономическим партнером.

Можно надеяться, что новая холодная война не возродит постоянную угрозу ядерного уничтожения. Хотя ядерная угроза никогда полностью не исчезала. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа планировала потратить 500 млрд долларов на обновление всех старых 400 МБР. Но редакционная коллегия Bloomberg предполагает, что лучше использовать средства для модернизации более современных американских ядерных платформ, одновременно работая с Россией по уменьшению ядерного потенциала.

Еще больше усложняет ситуацию то, что в Америке уже происходит внутренняя холодная гражданская война. Ведь большое количество американцев до сих пор считают, что Байден украл президентство у Дональда Трампа.

Многие представители Республиканской партии в течение какого-то времени также потакали теории украденных выборов, но теперь понимают, что они должны «порвать с Трампом» или столкнуться с серьезным расколом собственной партии. Редакция Bloomberg считает, что демократы могут помочь своим соперникам вернуться к реальности, путем поиска компромиссов, когда это возможно для блага страны.

Республиканцы могли бы поддержать попытки демократов привлечь Трампа к ответственности, но вместо этого они лишь надеются, что система уголовного судопроизводства сделает за них эту работу. Недавно появилось постановление Верховного суда о том, что экс-президент должен поделиться своими налоговыми декларациями с прокурором Манхэттена. Это решение означает, что Трамп столкнулся с финансовым риском, которого он боялся.

Конечно, даже когда Трамп полностью исчезнет с политической арены, его сторонники останутся в правительстве надолго. Но Байден может использовать это в свою пользу, учитывая конструктивные экономические идеи Трампа. Новый президент будет иметь большую поддержку в собственной партии, чем Трамп, и, возможно, даже убедит некоторых республиканцев присоединиться к нему. Но, чтобы достичь успеха, Байдену и демократам нужно будет приложить значительные усилия. Судьбу США в противостоянии с Китаем будет определять и дальнейшая ситуация во внутренней американской политике, резюмирует издание.

В ковидном мире мыльные пузыри хай-тека неконтролируемо растут, как и цена биткоина, но усиливается и чувство тревоги, что рано или поздно эти пузыри лопнут под собственным давлением, и ничем не обеспеченная ликвидность уничтожит и рынок, и доллар вместе с ним. Причиной этого может стать не только возвращение мировой экономики к «нормальному» функционированию. Дело в том, что у хай-тека в США появился конкурент, и он довольно специфически относится к правилам Уолл-стрит. Этот конкурент — Китай. Уже нет никаких сомнений, что в ближайшие годы развернется жесткое противостояние, и в первую очередь — на уровне государственных политик, за технологическое лидерство.

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