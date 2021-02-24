Красные линии 24.02.2021, 15:04

фото: afp

Как Грузия будет выходить из политического кризиса?

Во вторник утром, несмотря на предупреждение и призывы многих западных партнеров Грузии, части специального назначения МВД штурмом взяли штаб-квартиру партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и арестовали ее председателя Никанора Мелия согласно вердикту суда за отказ уплатить залог по уголовному делу, возбужденному против оппозиционера в 2019 году, сообщает "Радио Свобода".

Спецоперация была бескровной, хотя в ходе штурма несколько активистов оппозиции получили небольшие повреждения. Сразу после ареста партийного лидера, все оппозиционные партии, входящие в "Объединенную оппозицию" заявили о начале массового народного движения с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, освобождения политзаключенных и назначения внеочередных парламентских выборов.

Ника Мелия

фото: AP

На столичном проспекте Руставели, у здания парламента, вновь разбиты палатки. Это место в Грузии считают знаковым. Иногда говорят, что пятачок площадью в 50 квадратных метров непосредственно у лестниц, ведущих во двор огромного здания, построенного немецкими военнопленными после Великой отечественной войны - "лобное место" грузинской политики. А бывший президент, Михаил Саакашвили, сразу после разгрома митинга оппозиции 26 Мая 2011 года, когда погибли четыре человека, назвал эту часть проспекта имени великого грузинского поэта "проклятой землей".

Именно здесь погибли люди во время разгона внутренними войсками СССР антисоветской демонстрации 9 апреля 1989 года, там же начинался военный переворот в декабре 1991-го, вспыхнула "Революция роз" в 2003 году и прошел митинг против российского вторжения 12 августа 2008 года.

Сейчас партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) вместе с союзниками по "Объединенной оппозиции" пытается вновь раздуть в стране, "уставшей от истории" по определению историка Ловарда Тухашвили, искру очередной революции.

В недавнем обращении Саакашвили обещал многочисленным сторонникам (в ходе парламентских выборов 31 Октября за ЕНД проголосовали 523 127 человек или 27,18% избирателей) "обязательно вернутся", если власти применят силу против оппозиционеров а на улицы выйдут сотни тысяч "гордых грузин" с целью "освободить родину от позорного правления российского олигарха, грязной деревенщины и раба путина, крупнейшего акционера компании ГАЗПРОМ, Бидзины Иванишвили".

Протестующие в центре Тбилиси, 23 февраля

фото: RFL/RL

Сейчас на проспекте Руставели установлена палатка, где по очереди дежурят лидеры "партии Саакашвили" и всех других оппозиционных сил. "То, что бывшему президенту удалось, не смотря на все прежние разногласия, объединить вокруг себя практически все оппозиционные силы, безусловно его большая победа" - сказал в интервью РС постоянный автор аналитического ресурса Nation Давид Авалишвили.

Бессрочный митинг у здания парламента начался вечером во вторник в ответ на утренние события вокруг головного офиса ЕНД на Кахетинском Шоссе, в пригороде Тбилиси.

Буквально несколько часов спустя после того как правительство нового премьер-министра Ираклия Гарибашвили получило "вотум доверия"" от парламентского большинства правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) миллиардера Иванишвили, части специального назначения начали штурм здания, чтобы арестовать председателя ЕНД Никанора Мелию.

Грузинский флаг в окне офиса ЕНД во время штурма

фото: Epa

Заключить под стражу оппозиционного лидера 17 Февраля постановил Тбилисский городской суд. Судья Нино Чахнашвили мотивировала вердикт тем, что Мелия несколько раз отказывался платить залог по уголовному делу о "попытке насильственного захвата власти" во время визита в Грузию депутатов Государственной думы РФ. Тогда один из членов российской делегации, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МПА) Сергей Гаврилов, без предварительного согласования с грузинскими организаторами, сел в кресло председателя парламента, что многие грузины сочли оскорбительным,

Недовольные действиями российского чиновника собрались на митинг на том же "лобном месте". Ника Мелия призвал их "с поднятыми руками войти во двор парламента". Но проникнуть внутрь демонстрантам тогда не удалось: части спецназначения и правительственной охраны применили сначала дубинки, затем слезоточивый газ и резиновые пули. 240 участников митинга и 80 полицейских получили ранения. Двум протестующим выбило глаза. Более 300 человек были арестованы но вскоре отпущены, но против нескольких оппозиционных лидеров, в том числе Ники Мелия, генеральная прокуратура возбудила уголовные дела по обвинению в "организации группового насилия против полицейских" и "попытке насильственного захвата власти".

Мелия заплатил залог в 30 000 Лари (около $ 8 000) и ни дня не проведя в тюрьме. Сразу после парламентских выборов 31 октября 2020 года лидер ЕНД демонстративно снял с руки и выбросил в толпу "устройство слежения", которое его обязала носить генпрокуратура, и залог был увеличен до 70 000 Лари ($ 21 000). Мелия назвал залог "рабской данью Путину и Гаврилову", отказался платить разницу в сумме и суд изменил ему меру пресечения с залога на тюремное заключение.

Все дни после судебного вердикта Ника Мелия находился в штаб-квартире ЕНД. Его сторонники клялись, что не отдадут своего лидера "без боя". Опасаясь кровопролития, прежний премьер-министр Георгия Гахария отказался санкционировать штурм офиса и предпочел уйти в отставку.

Иракли Гарибашвили

фото: afp

Правящая партия тут же выдвинула на пост премьера 38 летнего Ираклия Гарибашвили – бывшего министра обороны и бывшего главу МВД. Гарибашвили известен жесткой непримиримость по отношению к Михаилу Саакашвили. У нового председателя правительства могут быть для этого личные мотивы: его тесть был арестован во время президентства Саакашвили. "Он [Гарибашвили] ни перед чем не остановится, а лидеры ГМ, даже если захотят, не смогут его остановит" - объяснила в беседе с РС известный правозащитник, член парламента нескольких созывов Элене Тевдорадзе.

В грузинской оппозиции уверены, что именно по приказу нового премьера в первый же день его нахождения на посту Спецназ МВД начал операцию по аресту председателя оппозиционной партии.

В момент когда бойцы части спецназначения, или как их называют в стране "робокопы", начали окружать партийный офис, в здании было меньше оппозиционных активистов, чем ожидалось. Накануне лидеры оппозиции, в том числе Михаил Саакашвили, предупреждали власти, что применение силы против "тысяч мирных, безоружных граждан" наверняка приведет к кровопролитию. Но число защитников офиса было не так уж велико. 23 февраля, когда в России отмечают день армии, в Грузии вспоминали трагическую дату, сотую годовщину вторжения 11-ой Красной армии в страну. Никто не мог даже представить, что грузинские власти осмелятся применить силу против оппозиции именно в этот вдвойне знаковый день, усилив тем самым аргумент Михаила Саакашвили и его сторонников о том, что правящая партия "Грузинская мечта" - "наследница большевиков и красной армии".

Полиция блокирует офис ЕНД

фото: Epa

В свою очередь, спикеры ГМ парируют теми же обвинениями: "Партия Саакашвили – новые большевики, они проводят в Грузии политику, угодную Кремлю и Владимиру Путину" - заявил на недавнем брифинге председатель ЕНД Ираклий Кобахидзе.

Именно на этом фоне взаимных обвинений в "тайной пророссийскости" а также "стремлении погубить грузинскую государственность" и начался штурм здания партии Саакашвили. Бойцы части спецназначения не штурмовали партийный офис с фронта, то есть со стороны улицы в направлении главных дверей, а взобрались на крышу с помощью выдвижных лестниц пожарных машин, оттуда проникли на третий этаж, где в собственном рабочем кабинете забаррикадировался Ника Мелия вместе с наиболее отчаянными партийными активистами и лидерами "Объединенной оппозиции". В это объединение входят руководители всех значимых оппозиционных партий.

Не без труда сломав дверь, "робокопы" ворвались в кабинет. При этом они применили слезоточивый газ. Ника Мелия, поняв бесполезность сопротивления и увидев как задыхаются, протирая глаза, его однопартийцы, призвал соратников смирится и спокойно проследовал вместе с полицейскими во двор, где его усадили в бронированную машину с тонированными окнами. Политика увезли в направлении Рустави – города спутника Тбилиси, где находится тюрьма общего режима. В тюрьме оппозиционера разместили в одиночной камере без телевизора. Отвечая на претензии адвокатов Мелии, администрация тюрьмы заявила: заключенный может приобрести телевизор за свой счет в тюремном магазине.

Задержание Ники Мелия

фото: Reuters

В этой тюрьме Мелия будет находится до решения своей судьбы, - либо судебного приговора по делу о попытке госпереворота в 2019 году, либо освобождения, если его удастся добиться благодаря действиям оппозиции и давлению Запада. С жесткими заявлениями уже выступили посольство США, представительство Европейского союза, ряд американских сенаторов и спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Джеймс Аппатурай.

Тем не менее, премьер-министр непреклонен. Возлагая венок на могилы кадетов, погибших 100 лет назад в боях с Красной армией, Ираклий Гарибашвили сказал: "Мелия нарушил закон, а все кто нарушает закон, будут отвечать за свои преступления".

Арест руководителя крупнейшей оппозиционной партии расколол грузинское общество на его сторонников и противников, а также сторонников и противников самого Михаила Саакашвили. Бывший президент остается наиболее противоречивой политической фигурой в Грузии. Так, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава сказал в беседе с РС, что Саакашвили "как в Грузии, так и в Украине действует в угоду Владимиру Путину". По мнению Хаиндравы "Михаил Саакашвили уже сдал Путину 20% Грузии (имеются в виду Абхазия и Южная Осетия – Г.К.), а сейчас готовит нечто подобное и в отношении Украины". Кинорежиссер уверен: все происходящее в последнее время осуществляет по "сценарию" Саакашвили "его секта фанатиков".

Совершенно иначе определяет главного виновника очередной эскалации диссидент советских времен Леван Бердзенишвили, основавший "Республиканскую партию Грузии" в 1979 году: "лучшего подарка Владимиру Путину "Грузинская мечта" не могла преподнести на день Красной армии" - сказал Бердзенишвили РС, имея в виду разгром офиса оппозиционной партии и арест ее председателя.

Вечером во вторник, посол США Келли Дегнан и глава представительства ЕС Карл Харцель встретились с лидерами оппозиции. В среду или в четверг они планируют провести консультации и с руководством ГМ. Цель западных дипломатов - попытаться сблизить позиции противоборствующих сторон.

"Объединенная оппозиция" по-прежнему называет главным условием прекращения протестов назначение внеочередных выборов, а правящая партия считает этот вопрос "красной чертой" за которую они не отступят ни при каких обстоятельствах. "Выборы состоялись 31 октября. Следующие парламентские выборы пройдут в 2024 году" - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Михаил Саакашвили впрочем накануне осторожно и дипломатично намекнул об еще одной опции примирения. Компромисс может состоять в том, что парламент примет Акт общенационального примирения в виде "всеобщей амнистии всех деятелей, преследуемых с 2012 года", то есть с момента прихода к власти "Грузинской мечты", включая самого экс-президента. Тем самым Саакашвили получит шанс вернутся в грузинскую политику из Украины, а основанная им партия снимет требование о внеочередных выборах и возобновит работу в парламенте, прекратив тем самым бойкот, начавшийся сразу после последних выборов.

В интервью изданию Настоящее Время Михаил Саакашвили сказал, что в Грузии происходит "белоруссизация", внедрение российской модели". Бывший президент заявил, что оппозиция победила на минувших парламентских выборах. "Есть железное доказательство того, что были массовые фальсификации, все международные наблюдатели это признают. Но тогда Запад немного прикрыл на это глаза: депутаты не смогли прилететь из-за того, что Грузия закрыла границы из-за коронавируса. А местная бюрократия сказала: "Ну да, массовый вброс голосов, запугивание, подкуп. Ну а что: в Грузии же всегда так проводились выборы?", - сказал Саакашвили.

Саакашвили призвал к проведению перевыборов под международным контролем и заявил о намерении партии "мобилизовывать народ". Отвечая на вопрос о своем возвращении в Грузию, бывший президент сказал: "Однозначно в какой-то момент я вернусь, но я все время хотел избежать хаоса, кровопролития и гражданских столкновений".

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