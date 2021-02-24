В Польше зафиксирован резкий скачок заражений коронавирусом
- 24.02.2021, 15:36
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Правительство анонсировало новые ограничения.
Как сообщают польские СМИ, за последние 24 часа в Польше зафиксирировали более 12 000 новых заражений коронавирусом. Это почти в два раза больше, чем накануне.
Стоит отметить, что это самый высокий показатель с 7 января. Накануне количество новых случаев составляло 6310.
Больше всего новых случаев приходится на Мазовецкое (1961) и Силезское (1529) воеводства.
Правительство анонсировало новые ограничения из-за скачка заражений COVID-19.