В Польше зафиксирован резкий скачок заражений коронавирусом 24.02.2021, 15:36

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Фото: NurPhoto

Правительство анонсировало новые ограничения.

Как сообщают польские СМИ, за последние 24 часа в Польше зафиксирировали более 12 000 новых заражений коронавирусом. Это почти в два раза больше, чем накануне.

Стоит отметить, что это самый высокий показатель с 7 января. Накануне количество новых случаев составляло 6310.

Больше всего новых случаев приходится на Мазовецкое (1961) и Силезское (1529) воеводства.

Правительство анонсировало новые ограничения из-за скачка заражений COVID-19.

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