Арестованный нефтепровод белорусского олигарха передан на хранение «Укртранснафте» 24.02.2021, 17:30

Фото: ukrtransnafta.com

Его могут национализировать.

«Нафтогаз Украины» одобрил передачу арестованного имущества «ПрикарпатЗападтранс», контролируемого ранее структурами белорусского бизнесмена Николая Воробья, на «временное ответственное хранение» государственной компании «Укртранснафте». Соответствующее решение «Нафтогаза» как единственного акционера «Укртранснафты» опубликовано на официальном сайте оператора системы магистральных нефтепроводов Украины.

Напомним, Совет нацбезопасности (СНБО) Украины поручил вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода Самара — Западное направление, которую в 2017 году присвоило окружение Виктора Медведчука. Также было заявлено о намерениях его национализировать.

«ПрикарпатЗападтранс» до 2016 входила в структуру «Транснефтепродукта» российской «Транснефти». После того как Украина не смогла отстоять в суде свое право собственности на нефтепровод, компанию «ПрикарпатЗападтранс» выкупило швейцарское юрлицо International Trading Partners AG. Оно принадлежит гражданину Германии Анатолию Шеферу, аффилированному с украинским пророссийским политиком и олигархом Виктором Медведчуком. На прошлой неделе стало известно, что Украина ввела против него санкции за финансирование терроризма.

О намерении властей Украины национализировать нефтепровод стало известно 11 февраля. 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение вернуть в собственность государства нефтепроводы протяженностью почти полторы тысячи километров, принадлежащие сейчас компании «ПрикарпатЗападтранс».

В 2019 году Антимонопольный комитет Украины разрешил продать 51-процентную долю в уставном капитале «ПрикарпатЗападтранса» беларусскому предприятию «Нефтебитумный завод» (Червень). Этот завод принадлежит известному новополоцкому нефтетрейдеру «Интерсервис», которым до недавнего времени владел Николай Воробей.

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