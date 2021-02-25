FT: Байден готов бросить вызов авторитарным силам 2 25.02.2021, 12:03

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Новый президент США призывает объединить демократический мир против самодержавия.

Призыв нового американского президента Джо Байдена о том, США и Европа должны восстановить свой союз и сотрудничать в борьбе против глобальных сил авторитаризма прямо не упоминал о начале отступления от либерализма в Венгрии и Польше. Президент США - человек достаточно вежливый. Поскольку он выступал на Мюнхенской конференции по безопасности, можно предположить, что он обращался к канцлеру Германии Ангеле Меркель, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Financial Times.

Когда Байден говорит об усилении демократии, похоже, что он настроен серьезно. Его риторика выглядит довольно решительно. Байден дал Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону четкое сообщение о том, что Запад находится в критической точке соревнования за демократические ценности с напористым Китаем и Россией.

"Демократия - это не случайная вещь. Мы должны ее защищать и усиливать", - говорит Байден.

Байден сказал больше, чем просто теплые слова, после потери глобальной лидерской роли Америки вследствие неумелого руководства Дональда Трампа. США вернулись к Парижскому климатическому соглашению об изменении климата и ВОЗ, а также поддержали продолжение пакта о вооружении с Москвой, кроме того, команда Байдена дала знак, что готова присоединиться к ядерной сделке с Ираном. Само по себе "возвращение США" ничего не меняет. Но оно открывает простор для важных решений. Новый президент США готов "поставить на место" авторитарных лидеров.

Европа никому не уступает в заявленной приверженности либеральному многостороннему порядку. Однако Байден сейчас наблюдает разрыв между словами и делами. Кроме того, Байден грозит разоблачить бизнес-подход Меркель, который сейчас преобладает над европейскими ценностями.

Конечно, Меркель согласилась на конференции, что Запад должен отстаивать свои принципы перед лицом роста Китая и агрессии России. Но отношения Европы и США - очень сложная вещь.

По словам Меркель, Америка и Европа иногда имели разные точки зрения. Здесь можно было проследить предупреждение, что критика Запада о репрессиях Китая против уйгуров и подавления демократии в Гонконге не должна препятствовать торговле Германии с Пекином. Санкции в отношении режима российского президента Владимира Путина в ответ на захват Россией украинской территории были правильным ответом Запада, но противоречивым остается вопрос строительства нового трубопровода "Северный поток-2".

Сторонники авторитаризма начали чувствовать безнаказанность. Именно поэтому США под руководством Байдена должны на это реагировать. Однако новый американский президент может столкнуться с проблемами поиска компромиссов между демократическими ценностями и "реальной политикой". Очевидно, что Запад должен найти способы сотрудничества с Китаем и Россией, даже когда он столкнулся с их агрессивной политикой, направленной на подрыв демократических систем.

ЕС называет себя "нормативной" властью. Но слова необходимо подкреплять действиями и реальной приверженностью к открытому, либеральному и демократическому порядку, который должен стать примером для остального мира. Послевоенная легитимность Германии строилась на тех же ценностях. Сейчас это самое мощное государство блока. Реализм в мировых делах часто требует неприятных компромиссов, но они не должны ставить на первые место бизнес интересы, забывая о демократии, резюмирует издание.

В своей недавней речи новый американский президент Джо Байден повторил обещание "провести демократический саммит". Привлекательность этой идеи для нового лидера США очевидна. В то время, когда соперничество между Америкой, Китаем и Россией растет, такой демократический саммит станет подтверждением роли США как "лидера свободного мира". Подобное сообщение от Америки может иметь важное значение, учитывая общий демократический упадок во всем мире. Тем не менее, Байдену и его команде было бы лучше отложить свои планы по саммиту - по крайней мере на некоторое время, пишет Financial Times.

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