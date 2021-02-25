Медики назвали сок, лучше всего укрепляющий работу мозга 25.02.2021, 12:54

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Исследование провели в университете Восточной Англии в Норидже.

Исследования доказали, что употребление в пищу цитрусовых и сока из них, может улучшить состояние мозга, особенно при его старении, пишет u-news.com.ua.

По словам ученых, это связано с полифенолами, так называемыми флавоноидами, которые в природном виде присутствуют в апельсинах, лимонах, лайме и грейпфруте. Чтобы изучить их эффективность, ученые Университета Восточной Англии в Норидже собрали сотни исследований, посвященных влиянию флавоноидов цитрусовых на клетки мозга и нервную систему, а также 10 экспериментов, проведенных на людях.

В результате оказалось, что полифенол, содержащийся в этом типе фруктов, обладает противовоспалительным и антиоксидантным свойствами. Оба этих качества являются важными для защиты тканей мозга от повреждений.

«Мы заметили одинаковый эффект от употребления цитрусовых и натурального сока из них как на здоровых людях, так и на тех, у кого наблюдаются неврологические заболевания. Также, эксперименты на животных показали, что добавляя эти фрукты в рацион, можно улучшить память», – рассказал один из авторов исследования, доктор Дэвид Возур.

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