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Топливный коллапс случился на дальнем Востоке России

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  • 5.02.2021, 16:46
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Топливный коллапс случился на дальнем Востоке России
фото: RFL/Rl

Очереди на заправках почти в километр.

После остановки нефтезавода "ННК-Хабаровский НПЗ" на плановую модернизацию компрессорного оборудования, сразу в нескольких регионах России начались проблемы с бензином марки АИ-92 и АИ-98. О тотальном дефиците бензина сообщают жители Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной области. Завод заработал еще 30 января, но очереди на АЗС все еще растягиваются на сотни автомобилей. Причем и отстояв очередь, не все могут заправить свой автомобиль, пишет «Радио Свобода».

– Мне на прошлой неделе удалось чудом заправиться – минут за 15! – рассказывает хабаровчанин Александр Ларионов. – Но сейчас до сих пор очереди почти в километр. Все стоят на дороге, ждут. Я вот планирую сегодня поехать на заправку около 4 утра – может, машин будет поменьше, все же спят. Хотя друг рассказал, что вчера в час ночи заправляться поехал – и только к 5 утра освободился.

Водители начали сообщать о том, что бензина АИ-92 и АИ-95 на многих заправках нет, 26 января. При этом, как объяснял зампред правительства региона по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, завод закрылся на модернизацию 18 января. Тогда начались единичные случаи нехватки топлива. По словам чиновника, резерв был создан, однако несколько составов не смогли вовремя отправиться и бензин оказался в дефиците. Но в тот же день, 27 января, он обнадеживал: один состав подходит к Хабаровску, а еще два в пути. Два-три дня – и проблема будет решена, общественный транспорт и машины экстренных служб заправлялись по топливным карточкам – для них проблем не возникло.

Одновременно с этим на АЗС Хабаровского края даже начали поставлять топливо из Росрезерва. При этом власти сообщили, что ими достигнута договоренность с руководством ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" о том, что бензин будет в свободной продаже не менее чем на 30% заправок "ННК", а на остальных топливо будут продавать по корпоративным топливным картам.

С 2 февраля ТАСС распространил сообщение Хабаровского НПЗ о том, что на заправках топливо АИ-92 и АИ-98 появится сегодня. Оборудование запущено, все налажено, производство началось. Однако водители уже готовятся занимать очереди и ночевать на заправках – топлива как не хватало, так и не хватает.

Чтобы делиться оперативной информацией, где есть бензин, куда прибыл бензовоз, большая ли очередь в том или другом районе, хабаровчане создали группы в популярных мессенджерах. Только сообщество в Telegram за полдня набрало больше трех тысяч участников.

– Ну, это реальная ж***а, – рассуждает Александр Ларионов. – Так еще и барыги появились – приезжают на заправку, заливают канистры и перепродают! А просто так может и не хватить – фортуна полнейшая. Я, бывает, в такси подрабатываю. Так из-за этого топлива еще и цены взвинтили некоторые – из центра в Северный не меньше 500 рублей поездка днем, вместо 200 рублей раньше. А еще морозы какие-то страшные начались: по ощущениям все –47 градусов, пишет "Погода". И машину чаще прогреваешь, топливо, опять же, тратится.

У спекулянтов, которые предлагают топливо тут же, в группах скооперировавшихся хабаровчан, цены разнятся от 80 до 100 рублей за литр бензина. Но и у них запасы ограничены – кто-то планирует нажиться на 20, кто-то – на 40 литрах. Помногу запастись не удается даже им. И некоторые хабаровчане предпочитают оставаться дома. При этом на самих заправках УФАС по Хабаровскому краю не зарегистрировали серьезного повышения цен. Больше всего – на 3 рубля – подорожал АИ-92 в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Жители региона уже решили начать экономить.

– Я вообще не выезжала неделю уже никуда, – рассказывает хабаровчанка Ольга. – Даже и не прогревала – бензин экономить надо, а тут прогревать еще. Правда, не знаю, заведется ли он хотя бы после всего этого.

– Я даже и в очереди не стою – вдруг кончится, это же лотерея натуральная, – рассказывает Светлана. – Муж стоял пару дней назад полночи. А те, кто очередь заняли, но побросали машины, – их толкать приходилось. То еще развлечение на морозе под 40! А кому-то к врачу, на работу нужно, детей в школу везти – как это все после ночей без сна на заправке? В общественный транспорт всех водителей пересадить? И там не справятся.

При этом добавляет проблем бензиновый коллапс и дорожной обстановке. Бесконечные очереди почти во всех районах города – нет их только там, где топлива на заправке нет никакого, – занимают всю правую полосу.

– Это реальная проблема, жесткая – уже больше недели перебои, и ничего не делается! – возмущен другой хабаровчанин Александр. – С утра до ночи люди стоят, стоят, потом оказывается, что бензин кончился. Их толкают, чтобы очередь двигать – может, бензовоз приедет. Но и другие подъезжают. И все это копится по всему правому ряду, на обочинах. Бывает и так, что проезды и перекрестки все перегорожены – потому что деваться некуда. Сколько было сообщений в соцсетях – никто ничего не делает, никак не реагирует ощутимо. Вот у меня знакомая – в 12 часов встала, а выехала с заправки в 18 часов. И уехала, потому что бензина не оказалось. И в новую очередь. А где-то только по картам – так что для простых людей еще попробуй найди бензин!

Жители Хабаровска с соцсетях над ситуацией иронизируют:

- Нефть есть, бензина нет, удивительную страну за 20 лет создали. Терпим дальше, выходить нельзя.

- Россия вперёд!!! Переживём и это , у нас сейчас в прорыве переломный момент, а потом как начнем прорываться, все офигеют.

- Зато сколько нефти мы продаем?

- Где всемогущий врио, притих сразу, как реальные проблемы.

- Слава величайшему экономисту вселенной. Если не Путин, то кто?

- Хочешь жить в сверхдержаве. Сверхдержись.

- Надо начинать писать, что очередь на заправку - это акция в поддержку Фургала и Навального, тогда бензин вмиг доставят.

- Бензина нет, но цена растет. Наверное, на новые ёршики собирают, а то старые в старой плесени и песке уже.

- Давайте, давайте, новый особняк Сечина сам себя не построит.

Чуть менее напряженная ситуация с бензином в соседнем Владивостоке. В городе работает несколько независимых автозаправщиков. Топливо у них дороже, чем на АЗС, принадлежащих нефтеперерабатывающим заводам, и, как жалуются некоторые автомобилисты, некачественное. Но в дни дефицита даже здесь – очереди на заправку. А в крупнейшей в крае сети ННК, у которой в крае 99 заправок, бензина нет вообще.

Сергей работает таксистом, у его компании – контракт с АЗС госкорпорации. Водитель рассказывает, что заправляется обычно ночью и даже в эти две недели не попадал в пробки на заправках. Но, проезжая по городу, обратил внимание на очереди:

– Уже вторую неделю на всех заправках в городе – очереди. Причем даже на всяких мелких, где бензин стоит на порядок дороже. Вот, "Октант", например, у них на той неделе еще 95-й стоил 50 рублей за литр, а сегодня смотрю – уже 54! И там тоже очередь стоит! Людям все равно, ездить же как-то надо".

Водитель Наталья Кузнецова тоже отметила рост цен на бензин и считает, что дефицит топлива на "Альянсе" – это подготовка к будущему скачку.

– Я на прошлой неделе не садилась за руль – была за городом, а вчера выехала с Седанки и до Артема не могла нигде заправиться. А это больше 30 километров. Мне кажется, что весь этот дефицит, все это сделано, чтобы оправдать повышение цен. Мы, конечно, не готовы, но кто нас спрашивает? – говорит Наталья.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал заканчиваться на АЗС ННК примерно 27 января. На автозаправках сначала заправляли только автомобили МЧС, коммунальных служб и скорой помощи. А позже уже на всех "пистолетах" висела табличка "ремонт". При этом 28 января генеральный директор АО "ННК-Приморнефтепродукт" Андрей Волков заявил, что нефтебазы и АЗС предприятия обеспечены необходимым запасом топлива на 10 дней.

– Поставки топлива на нефтебазы и автозаправочные станции нашего предприятия осуществляются в штатном режиме, но по причине погодных условий случаются небольшие задержки с подвозом топлива на АЗС. Бензины производства Хабаровского НПЗ продолжат поступать на наши нефтебазы и АЗС с понедельника, – заявил Волков.

Сложности с бензином в Приморье испытывают не только во Владивостоке. В городе есть альтернатива закрывшимся АЗС ННК, чего не скажешь о других населенных пунктах. В Красноармейском районе бензина нет вообще, в Дальнереченске до колонки ехать 15 километров, а в Камень-Рыболове – 40 километров. Как сообщают жители Дальнереченска, в их городе – патовая ситуация: две колонки "Альянса" закрыты, "Роснефть" находится за 15 км, километровые пробки, остался только 95-й бензин.

Сроки восстановления поставок сильно сдвигаются. Даже в среду на заправках "ННК" – только дизельное топливо. Но министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин обещает, что скоро ситуация изменится к лучшему: "Восстановительный ремонт оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе завершен, идут пусконаладочные работы, ожидается возобновление производства. Таким образом, к концу текущей недели можно ожидать восстановление поставок топлива в прежнем объеме", – отмечает чиновник. Кроме того, правительство края обещает, что в случае необходимости для пополнения запасов ННК будут открыты хранилища Росрезерва.

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