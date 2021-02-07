SpaceX впервые раскрыла количество абонентов, тестирующих спутниковый интернет от Маска 12 7.02.2021, 21:47

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Иллюстрационное фото

Бета-версию интернета раздают более 1000 спутников Starlink.

Производительность спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX "стремительно" растет. Об этом говорится в отчете, поданном в Федеральную комиссию по связи США (FCC), внимание на это обратил 7 февраля УНИАН.

По данным SpaceX, бета-версию спутникового интернета, который раздают более 1000 спутников Starlink, тестируют более 10 тыс. пользователей. Связь поддерживается "даже в самых отдаленных и сельских районах".

Компания утверждает, что система широкополосная и в 95% случаев измерений показывает задержку ниже 31 мс.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара. Предполагается, что все спутники выведут на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. SpaceX запустила уже 16 миссий Starlink.

В декабре 2020 года SpaceX выпустила бета-версию приложения интернета Starlink в Apple Store и Google Play. Месячная подписка на приложение стоит $99, а пакет подключения – $499. Скорость интернета должна составлять от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с, а задержка – от 20 до 40 мс.

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