Екатерина Снытина: Благодаря свободным СМИ я стала частью активного гражданского общества
- 8.02.2021, 22:51
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Капитан сборной Беларуси по баскетболу поблагодарила независимые средства массовой информации.
Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина поблагодарила в Инстаграме независимые средства массовой информации, pressball.by.
- Спасибо всем свободным СМИ!
Благодаря вам "разбираться в политике" стало намного легче.
Благодаря вам мы видим, что происходит в стране.
Благодаря вам я стала частью активного гражданского общества, которое хочет только лучшего для своей страны! — написала нападающая турецкого клуба "Несибе Айдин".