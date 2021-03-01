Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США 7 1.03.2021, 8:03

Дональд Трамп

Бывший президент США повторил убеждения, что он выиграл выборы в 2020 году.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает участие в президентских выборах в 2024 году.

Об этом он сказал во время выступления на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде 28 февраля, сообщает «Новое время» со ссылкой на телеканал Fox News.

Бывший президент США уверен, что сможет одержать победу на выборах «в третий раз». Также Трамп повторил убеждения, что он выиграл президентскую гонку в 2020 году.

«Вообще-то они только что проиграли, Белый дом. Но кто знает? Я даже могу решить победить их (демократов — ред) в третий раз», — сказал он.

Также Трамп призвал быстро реформировать систему голосования в стране, чтобы у избирателей была уверенность в честности процесса выборов.

«Честные, защищенные от нарушений выборы — это приоритет. Нам немедленно нужна электоральная реформа», — сказал он.

Экс-президент повторил, что считает массовые нарушения на выборах 2020 года решающим фактором, обеспечившим победу демократу Джо Байдену.

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