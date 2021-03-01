Храните деньги в банке. Трехлитровой 3 1.03.2021, 10:52

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Похоже, «на носу» нечто похуже дефолта.

Удивительные дела творятся в банковской системе. Похоже, «на носу» нечто похуже дефолта. А хуже может быть только «внезапная пропажа золотого запаса страны», пишет Telegram-канал «Минская семибоярщина».

Специальная квалификационная комиссия Нацбанка «пошла в разнос». Полным ходом идет «зачистка» неугодных руководителей. По каким-то известным только главному банку причинам не прошел переаттестацию Виталий Дранкевич (председатель правления «РРБ-Банка»). Напомним, в этой должности он находился на протяжении последних 5 лет. То есть ранее был аттестован на максимальный срок. Никаких громких скандалов о «РРБ-Банке» за это время никто не слышал. Но тем не менее, товарища «убрали».

Не прошел аттестацию на руководящую должность и директор по развитию «Паритетбанка» Алексей Климович. На минимальный срок в один год аттестовали заместителя председателя правления «Белгазпромбанка» Александра Сотникова. Ну здесь понятно: большой профессионал в сфере автоматизации банковских процессов, естественно, не ко двору. Тем более, что не стал активно «сливать» Бабарико.

Складывается впечатление, что профессионализм достаточно молодых и имеющих принципиальную позицию банкиров видится Нацбанку опасной. Зато впечатляет «приток молодой крови») Вот, например, 67-летняя Валентина Назаренко – старинная подружка Надежды Ермаковой. Эта госпожа на должность независимого директора «Белагропромбанка» аттестована сразу на максимальных пять лет.

Самое поразительное, что до сих пор не предприняты меры по лишению действующей аттестации «супер-банкира» Дмитрия Баскова. Того самого, причастного к делу об убийстве Романа Бондаренко. Очень хочется посмотреть в глаза Дмитрию Лапко – заместителю председателя правления Нацбанка. Именно этот «нацбанковский долгожитель» и руководит «принципиальной» специальной квалификационной комиссией. Так что пока еще не поздно, берем лопаты и идем на огород закапывать банки – трехлитровые.

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