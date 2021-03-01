Британский штамм назвали причиной наступления третьей волны пандемии в Польше 1.03.2021, 19:33

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Доля заражений британским вариантом COVID-19 стремительно растет.

Распространение британского штамма коронавируса является основной причиной возникновения третьей волны пандемии в Польше, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

Об этом пишет RMF24.

По его словам, в регионах, где наблюдается всплеск заболеваемости, доля заражений британским вариантом COVID-19 стремительно растет.

Недзельский сообщил, исследование в Варминско-Мазурском воеводстве показало, что на британский штамм приходится 70% случаев.

В Поморском воеводстве доля британского варианта составляет порядка 77%, сказал глава Минздрава Польши.

В Польше среднесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю приблизилось к 10 тысяч. Это на треть больше по сравнению с предыдущей неделей.

С начала пандемии в Польше зафиксировали свыше 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 43 тысяч человек умерли.

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