Британский штамм назвали причиной наступления третьей волны пандемии в Польше
- 1.03.2021, 19:33
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Доля заражений британским вариантом COVID-19 стремительно растет.
Распространение британского штамма коронавируса является основной причиной возникновения третьей волны пандемии в Польше, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.
Об этом пишет RMF24.
По его словам, в регионах, где наблюдается всплеск заболеваемости, доля заражений британским вариантом COVID-19 стремительно растет.
Недзельский сообщил, исследование в Варминско-Мазурском воеводстве показало, что на британский штамм приходится 70% случаев.
В Поморском воеводстве доля британского варианта составляет порядка 77%, сказал глава Минздрава Польши.
В Польше среднесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю приблизилось к 10 тысяч. Это на треть больше по сравнению с предыдущей неделей.
С начала пандемии в Польше зафиксировали свыше 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 43 тысяч человек умерли.