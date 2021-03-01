Как белорусы протестовали 1 марта
- 1.03.2021, 23:33
Протесты в стране продолжаются 205-й день.
В Беларуси продолжаются акции протесты.
В Минских «Шариках» появились тумбы с плакатами.
Дзержинск вышел на традиционную акцию с флагами.
В Серебрянке появился новый стрит-арт.
Акции прошли в Зеленом Лугу, Шабанах, и «Шариках».
Гомельчане также вышли на акцию.
Жители Березовки вышли в поддержку осужденного журналиста.
Акции прошли и за рубежом: в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Радыё Свабода».