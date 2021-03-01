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Как белорусы протестовали 1 марта

  • 1.03.2021, 23:33
Как белорусы протестовали 1 марта

Протесты в стране продолжаются 205-й день.

В Беларуси продолжаются акции протесты.

В Минских «Шариках» появились тумбы с плакатами.

Дзержинск вышел на традиционную акцию с флагами.

В Серебрянке появился новый стрит-арт.

Акции прошли в Зеленом Лугу, Шабанах, и «Шариках».

Гомельчане также вышли на акцию.

Жители Березовки вышли в поддержку осужденного журналиста.

Акции прошли и за рубежом: в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Радыё Свабода».

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