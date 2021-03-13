Судьба Мастера 1 Леонид Невзлин

13.03.2021, 22:15

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Леонид Невзлин

Пора.

"И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества. А мы? Мы опоздаем... Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы догоним их и догоним ли вообще? Ибо мы наказаны", - человек, написавший эти строки в 1919 году не мог стать советским человеком. Тем более – писателем. Но был им, в некоторой степени, географически. Одним из самых великих в истории страны. Исполнился 81 год со дня смерти Михаила Булгакова.

Запертого внутри страны писателя, чей талант был вне границ и вне времени. Заменим атеистов на путинистов, и вот уже Воланд будет органичен и в современной Москве. Шариковы бегают за оппозицией, отключают то Telegram, то Twitter. Швондеры определяют информационную политику. А интеллигенция вновь поставлена перед выбором: уехать, пойти служить или погрузиться во внутреннюю эмиграцию.

Он так и не смог покинуть СССР. Хотя официально просил об изгнании: "Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу". Не отпустили. Не арестовали, не расстреляли, но вынудили жить и работать в стране тотальной несвободы.

"Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода",

- объяснял свою позицию Булгаков напрямую советскому правительству.

Удивительным образом, стоило исчезнуть в целом государстве свободе – и править балом начинает тьма. В стране отсутствия добра – лучшее, что происходит, это суд, который начинают вершить силы зла. И суд этот оказывается справедлив и не лишен милосердия. Особенно - по сравнению с действиями работников ОГПУ.

Советская действительность, вдолбившая в головы свое учение, свою веру – отражение в кривом зеркале происходившего в Ершалаиме. Проповедующий Берлиоз и верный ученик. 12 членов Массолита – апостолы новой веры, на закрытой "вечере" в "Грибоедове". Приверженцам новой веры – смерть без права воскрешения или вечно сопутствующее безумие. Усталость, отказ от борьбы за право быть собой, по сути, отказ от свободы в любой ее форме – путь к покою, но не к свету.

Свобода – та ценность, за которую нужно бороться. Тогда – она сама становится наградой. И дает дорогу к свету. Для нас, к сожалению, все так и не осталось позади. Мы – те поколения, о которых писал Булгаков, которым возвращать и восстанавливать страну, на этот раз – после путинизма. Пора!

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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