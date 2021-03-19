Что делать белорусам с авто после того, как морозы закончились 19.03.2021, 16:40

Зимой соль вредит меньше, чем весной.

Прошедшая зима «порадовала» водителей снежными и, соответственно, обработанными солевыми смесями дорогами. Но если вы думаете, что наступила весна и соли можно забыть, то вы глубоко ошибаетесь: все, что попало на ваш кузов, как раз сейчас и начинает делать свое «рыжее дело», пишет tut.by.

И проблемы поджидают как тех, кто оставляет машину во дворе у дома, так и у тех, кто отправляет «ласточку» на зимовку в теплый паркинг и почти не ездит в морозы.

Зимой соль вредит меньше, чем весной

Специалист центра по антикоррозийной обработке Сергей Мухлаев объяснил, что сделать с автомобилем весной. Но сразу предупреждаем: все эти рекомендации для тех, кто хочет сохранить кузов авто в хорошем состоянии долгое время.

— Начнем с советов тем, кто свой автомобиль эксплуатирует круглый год. Нужно понимать, что за зиму соль попала везде — во все пазухи, технологические отверстия, щели. И она там задерживается надолго. Иногда даже летом мы при мойке находим где-то в лонжеронах кристаллы соли.

Как думает большинство водителей? Зима закончилась, помыл машину, и все. Дальше уже весна, лето — соли на дорогах нет, можно ездить. Но так как соль остается в скрытых полостях, то именно весной начинается самое неприятное для кузова.

— Начинают работать одновременно три фактора — соль, тепло и влага. И они, сочетаясь вместе, максимально эффективно уничтожают кузов автомобиля. «Хапнутая» соль зимой меньше вредит, чем весной. То есть зима — это период накопления соли, а уже весна — это период ее работы. Поэтому после зимы нельзя откладывать большую мойку, — советует специалист.

Обычная мойка справится только с поверхностным слоем соли на кузове. Мойка днища тоже справится только с самыми открытыми участками. Можно даже потереть щеткой потенциально опасные места. Но чисто физическое воздействие не удалит до конца соль. Для этого необходимы средства, которые на химическом уровне разрушают соль.

На профессиональной мойке машину поднимают, заливают днище пеной с противосолевым реагентом и дают отстояться пять минут. Поливают все — топливные и тормозные трубки, тросики ручника, лонжероны, все скрытые полости. Просто водой из мойки высокого давления полностью соль не смоешь.

— То же самое касается мойки снаружи. У нас есть пример российского дилера, который возит машины из Японии на открытой палубе корабля. После прибытия машины моются хорошим шампунем. Но соль все равно проявляется. Дело в том, что ЛКП автомобиля имеет пористую структуру. И оно вбирает в себя всю грязь и соль, словно впитывает. Поэтому важно помыть автомобиль не только под днищем, но и снаружи все тем же антисолевым составом. Соль может проникать через микротрещины ЛКП, отсюда потом вздутия и внутренняя коррозия.

Если делать все «для себя», то применяется трехфазная мойка. На первом этапе сбивается и смывается крупнодисперсная грязь. На этой стадии используется только бесконтактная мойка. Дальше специальной химией смывается дорожный налет — битум, соль. Губку при этом не используют. И третьим этапом уже пористой губкой, вручную и с шампунем кузов окончательно моется. А дальше можно уже использовать защитные составы для ЛКП — твердые воски, жидкие, керамические покрытия. Все зависит от желания и финансов — выбор сейчас огромный.

— Это азбука ухода за автомобилем, если целью стоит сохранить его в как можно более хорошем состоянии и на как можно более долгий срок. А чтобы уже окончательно закрыть все вопросы, проводится антикоррозийная обработка. Если автомобиль новый и пока без очагов коррозии, то оптимально будет использовать мастичный «антикор»: он густой, хорошо укрывает и защищает все элементы от проникновения соли и влаги. У нас на станции используются проникающие жидкие составы. Их рекомендуется использовать на машинах с уже появившимися очагами коррозии.

Активные составы как бы отслаивают существующую коррозию и приостанавливают ее дальнейшее развитие. Конечно, никакая технология не может полностью остановить процесс коррозии, но может сильно ее замедлить. Но для достижения эффекта активные антикоррозийные составы нужно раз в год обновлять.

— Расскажу забавный факт. Средством «антисоль», которое можно купить в небольшой таре и самостоятельно обрабатывать автомобиль, пользуются в обувных мастерских. Оказывается, состав отлично смывает соль с кожаной обуви, — рассказал Сергей Мухлаев.

— Многие водители думают, что крытый паркинг решает проблему с хранением автомобиля во время зимы. Но это не так. У меня есть два примера. Недавно мне нужно было где-то поставить старую «Волгу», купленную под проект в хорошем состоянии. Я попросился к знакомому на подземный паркинг. Он согласился, при этом сам хранит свою машину исключительно на улице. Оказалось, в подземном паркинге просто невыносимая сырость. Вода кое-где капает с потолка на пол, на машины. И зимой паркинг особенно опасен. Представьте: машина поездила по дорогам, «набрала» соли, потом приезжает в относительно теплый и влажный подземный паркинг. И автомобиль в таких условиях начинает гнить с удвоенной скоростью.

Специалист говорит, что даже если автомобиль просто стоит на таком паркинге и не эксплуатируется зимой, то сырость и тепло провоцируют серьезные проблемы с кузовом. После длительной стоянки в таких условиях весной автомобиль нужно обязательно проинспектировать.

— Если машина не ездила всю зиму, а стояла в теплом и влажном паркинге, ей тоже нужно провести по весне ревизию на подъемнике. Посмотреть не только кузов, но и проверить все трубки и шланги, резиновые соединения. Мы сталкиваемся с тем, что привести в порядок простоявшую всю зиму машину иногда сложнее, чем ту, которая ездила. Знакомый мастер со станции техосмотра рассказал, что сейчас к ним поехали машины, которые долгое время где-то стояли. Мастер говорит, там все настолько плохо, что в следующем году на техосмотр уже не на чем будет приезжать. При этом владельцы делают круглые глаза и говорят: «Так я ж на ней зимой не ездил!».

Почему по весне «глючит» электрика?

С какими еще проблемами может столкнуться автовладелец по весне? Специалист говорит, что могут возникать «глюки» в электрике.

— Провода, разъемы, контакты страдают от перепадов температур так же, как и кузов. Разъемы надо предохранять от коррозии. Например, обработать специальными средствами, которые вытесняют влагу и удаляют коррозию. Но важно, чтобы при этом средство оставляло защитный слой. Иначе влага там снова появится, и очень быстро. И, конечно, нужно провести ревизию тормозных и топливных трубок. По-хорошему, это нужно делать вообще каждый год.

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