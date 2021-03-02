ВОЗ: COVID-19 распространялся в Ухане задолго до того, как об этом объявили власти Китая 2.03.2021, 12:30

К декабрю 2019 года там уже были десятки мутировавших штаммов.

К декабрю 2019 года в китайском Ухане было уже десятки мутировавших штаммов коронавируса, а сам вирус распространился задолго до декабря 2019 года. Об этом заявил глава делегации ВОЗ Питер Бен Эмбарек, сообщает CNN.

Эксперты ВОЗ, работавшие в Китае, нашли несколько признаков более масштабного распространения заболевания. По словам Бен Эмбарека, китайские ученые предоставили экспертам ВОЗ документы по 174 случаям заражения коронавирусом в Ухане — 100 из них были подтверждены лабораторными тестами, а 74 — клиническим диагнозом симптомов пациентов. Как объясняет ученый, эти случаи, скорее всего, были тяжелыми, потому что их смогли сразу заметить. Это говорит о том, что в декабре болезнью в Ухане могли быть заражены уже более 1000 человек.

«Мы еще не строили никаких моделей. Но по приблизительным оценкам, известно, что среди зараженных на тяжелые случаи обычно приходится порядка 15%, а большинство переносит болезнь в легкой форме», — прокомментировал Бен Эмбарек.

Ученый также добавил, что эксперты ВОЗ в сотрудничестве с китайскими коллегами расширили типы изучаемого генетического материала вируса, что помогло выявить 13 различных геномов SARS-COV-2, циркулировавших в Ухане в декабре 2019 года. Эта находка при сопоставлении с данными по заболеваемости в других частях страны за тот же период может помочь получить более полное представлении о том, как и когда распространялся коронавирус до декабря.

Сам Бен Эмбарек воздержался от заявлений относительно обнаруженных 13 различных вариантов вируса и их значения для расследования. Однако некоторые эксперты, включая вирусолога из Сиднейского университета Эдварда Холмса, полагают, что наличие такого числа штаммов в Ухане в декабре 2019 года может указывать на то, что болезнь была в ходу дольше, чем предполагалось.

«Эти данные соответствуют другим анализам, демонстрирующим, что вирус появился у людей ранее декабря 2019 года и что был период неопознанного распространения, прежде чем его выявили на рынке Хуанань (в Ухане)», — заявил Холмс.

Как отметил Бен Эмбарек, китайская сторона представила иностранным экспертам 92 предполагаемых заражения с октября по ноябрь 2019 года — пациентов, у которых были симптомы Covid-19 и у которых болезнь проходила в тяжелой форме. В январе этого года ВОЗ попросила этих людей сдать тест на антитела, и у 67 согласившихся это сделать результат оказался негативным. Как полагает Бен Эмбарек, эти дела нужно исследовать дальше, поскольку неизвестно, остаются ли антитела у людей, переболевших Covid-19, через год и более.

При этом глава группы экспертов ВОЗ подчеркнул, что случаи, на которые указали китайские коллеги, разбросаны по времени и по всей провинции Хубэй, где находится Ухань, и не формируют массивных кластеров заболевания.

Команда ВОЗ рассчитывает вернуться в Китай для продолжения работы. Специалисты хотели бы как можно скорее исследовать некоторые материалы, к которым им не удалось получить доступ во время первой поездки, в особенности образцы из уханьской станции переливания крови двухгодичной давности. Однако, как обратил внимание Бен Эмбарек, эти образцы очень маленькие, хранятся на случай судебных разбирательств и нет механизма, который позволил бы запросить их для исследований.

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