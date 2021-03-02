США прекращают оказание помощи России из-за ситуации с Навальным 4 2.03.2021, 22:53

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алексей Навальный

Также Вашингтон исключает РФ из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.

Соединенные Штаты прекращают оказание помощи Российской Федерации, за исключением срочной гуманитарной помощи. Такое заявление сделали в Государственном департаменте, указав на то, что такое решение было принято из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Также Вашингтон исключает Россию из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.

При этом Белый дом прекращает любые программы иностранного военного финансирования с участием России, а также отказывают в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.

В Госдепартаменте добавили, что введенные против России санкции будут применены через 15 дней после соответствующего уведомления Конгресса.

Ограничительные меры могут быть сняты только через 12 месяцев и после выполнения Россией определенных условий.

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