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Ситуация на «Молодечноводоканале» перешла под контроль революционного подполья

  • 3.03.2021, 9:28
  • 1,780
Ситуация на «Молодечноводоканале» перешла под контроль революционного подполья

Рабочие время от времени то вывешивают флаг, то рисуют граффити.

Телеграм-канал «Баста!» сообщил о последних новостях из организации «Молодечноводоканал»:

- Практически, каждый день главного инженера и идеолога данной организации делает милиция. Причина - ненадлежащее патриотической воспитание трудящихся.

Рабочие время от времени то вывешивают флаг, то нарисуют на машине...

Так вот, дабы прикрыть себя, начальства делает все и, видимо, это их главная задача. А вот про непосредственные свои обязанности они забыли.

Вот таким образом огорожено место аварии на водопроводе в частном секторе города. А там дети ходят, но видимо не их дети, так что наплевать.

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