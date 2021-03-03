Ситуация на «Молодечноводоканале» перешла под контроль революционного подполья
- 3.03.2021, 9:28
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Рабочие время от времени то вывешивают флаг, то рисуют граффити.
Телеграм-канал «Баста!» сообщил о последних новостях из организации «Молодечноводоканал»:
- Практически, каждый день главного инженера и идеолога данной организации делает милиция. Причина - ненадлежащее патриотической воспитание трудящихся.
Рабочие время от времени то вывешивают флаг, то нарисуют на машине...
Так вот, дабы прикрыть себя, начальства делает все и, видимо, это их главная задача. А вот про непосредственные свои обязанности они забыли.
Вот таким образом огорожено место аварии на водопроводе в частном секторе города. А там дети ходят, но видимо не их дети, так что наплевать.