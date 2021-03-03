Вакцины могут быть бессильны: в Италии обнаружили новый штамм коронавируса из Нигерии 3.03.2021, 10:45

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Мутация COVID-19 выявлена в городе Брешия на севере страны.

В городе Брешия на севере Италии впервые обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19 из Нигерии.

Об этом сообщает ANSA.

Президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо отметил, что вакцины могут быть бессильны против этого штамма.

«Впервые в Италии мы выделили штамм несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», — заявил Карузо.

1 марта в Италии министр здравоохранения Роберто Сперанца подписал постановление, которым ужесточил действующие ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом.

Среди ограничительных мер указаны закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов.

В регионах, которые помечены как красные, школы перейдут на онлайн-обучение.

В Италии зафиксировали 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания умерли более 98 тысяч человек.

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