Медики выяснили, какое мясо самое полезное для мужского здоровья 9 3.03.2021, 13:53

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Специалисты частично опровергли расхожие мифы.

В народе есть миф, что настоящий мужчина должен есть мясо, а если его нет в рационе — мужская сила будет ослаблена.

Частично медики согласны с этим утверждением, но с некоторыми оговорками, пишет cursorinfo.co.il.

Врачи говорят: не всякое мясо полезно. И это относится не только к разновидностям мяса, но гораздо в большей степени к тому, как этот продукт готовится.

Диетологи и нутрициологи (врачи, занимающиеся питанием и всем, что с ним связано) утверждают, что самое «мужское» мясо — это говядина. Лучшая говядина — молодая, то есть телятина. В этом мясе калорий меньше всего, а полезных веществ больше. При этом в говядине много минеральных веществ (цинк, калий, железо и пр.), витаминов (РР, В, Е).

А вот свинина является продуктом высококалорийным: в ней много жира, что делает этот продукт нежелательным для ежедневного употребления, тем более в больших количествах. Холестерины и липиды — вещества не самые полезные для мужского организма. Но немного постной свинины никому не повредит. Иногда можно и жирной, но не часто.

Баранина — традиционное мясо Востока и Азии. Его ценят за самое низкое содержание холестерина, поэтому барашек полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, выпасают скот на чистых пастбищах, поэтому их мясо считается наиболее чистым в экологическом плане.

Наконец, курятина — чемпион бюджетного рациона, и не только: мясо курицы очень богато белком и при этом в нем мало калорий. Поэтому его выбирают бодибилдеры, чтобы быстрее наращивать мышечную массу, и мужчины, у которых нет времени долго стоять у плиты.

Также врачи говорят: промаринованные кусочки с прожилками жира, нанизанные на вертел и обжаренные над углями, оно же шашлык — является не самым полезным из-за образующихся в поджаристой корочке канцерогенов. Жареное мясо вредно вообще, потому что в процессе такой обработки полезные вещества теряются, а образуется масса нехороших.

О мясопродуктах, колбасных изделиях и мясных консервах диетологи вообще не ведут речи, так как если у человека есть возможность выбора, нужно обязательно выбирать мясо. В ходе приготовления всех указанных продуктов обязательно применяются консерванты, красители, большое количество соли и специй, ароматизаторы, и это все не натуральное. То есть о пользе говорить не приходится вообще, просто набить пузо, разве что.

А лучше всего мясо вареное и тушеное, которое подают с гармонирующими овощами и крупами. Полезны и паровые котлеты.

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