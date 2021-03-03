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Белорусы Москвы поддержали Николая Статкевича

  • 3.03.2021, 22:08
Белорусы Москвы поддержали Николая Статкевича

Видеофакт.

Белорусы Москвы поддержали одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича.

«Более тысячи человек находятся в тюрьмах под грифом «политзаключенный». Все понимают, что эта приговорная вереница не прекратится, пока хунта у власти!

Московская диаспора вспоминает одного из самых известных оппозиционных политических деятелей Беларуси последнего десятилетия, ныне заключенного под стражу - Николая Статкевича, и выражает ему слова искренней поддержки.

Весна - время наступать крысе на хвост! Победа рядом», - передают наши соотечественники из Москвы.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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