Белорусы Москвы поддержали Николая Статкевича
- 3.03.2021, 22:08
Видеофакт.
Белорусы Москвы поддержали одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича.
«Более тысячи человек находятся в тюрьмах под грифом «политзаключенный». Все понимают, что эта приговорная вереница не прекратится, пока хунта у власти!
Московская диаспора вспоминает одного из самых известных оппозиционных политических деятелей Беларуси последнего десятилетия, ныне заключенного под стражу - Николая Статкевича, и выражает ему слова искренней поддержки.
Весна - время наступать крысе на хвост! Победа рядом», - передают наши соотечественники из Москвы.
Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»