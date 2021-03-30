Дуров заявил, что инвесторы не смогут влиять на политику Telegram 30.03.2021, 13:38

Павел Дуров

Владение облигациями не подразумевает каких-либо значимых рычагов.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что инвесторы, купившие облигации Telegram не получают никаких прав в управлении мессенджером и не могут влиять на его политику. Такое заявление Дуров сделал во время общения с пользователями в чате Durov’s Chat в Telegram, пишет «Новое время».

«Владение облигациями не подразумевает каких-либо значимых рычагов, равно как и „дружба“ с кем-то, кто владеет облигациями. Облигации Telegram — это форма долга, которую любой инвестор теперь может купить на вторичном рынке», — заявил Дуров.

Основатель Telegram подчеркнул, что выпуск облигаций сильно отличается от продажи акций, при которой инвесторы получают право голоса и места в совете директоров.

Напомним, что 23 марта основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что мессенджер привлек $1 млрд от крупных инвесторов. Больше всего в Telegram инвестировали два фонда из ОАЭ — Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. Их совокупный чек составил $150 млн.

Также об инвестициях в мессенджер заявил Российский фонд прямых инвестиций — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России. Однако практически сразу в Telegram опровергли инвестиции РФПИ.

Позже стало известно, что российский госфонд приобрел облигации мессенджера на вторичном рынке.

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