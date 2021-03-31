Что известно о новом налоге за выезд на машине за границу 9 31.03.2021, 16:16

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Решение вступит в силу через месяц.

Вчера стало известно, что гродненские чиновники приняли решение о вводе местного сбора при выезде из страны. Платить его будут те, кто пересекает границу на машине. Решение вступит в силу через месяц. Tut.by разбирался, как это будет работать.

Что за сбор такой?

До сих пор платить за пересечение границы в Беларуси было не нужно. Однако с января этого года Налоговый кодекс предусмотрел, что местные власти могут вводить (а могут и не вводить) такой сбор на своих территориях. Размер сбора не может превышать трех базовых величин. Предусмотрено, что деньги, полученные от сбора, пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Пока сбор ввели только в Гродненской области. Это значит, что платить будут те, кто едет в Польшу и Литву через территорию этой области (например, через такие пункты пропуска, как «Привалка», «Каменный Лог», «Брузги» и так далее). Действовать сбор будет до 1 января 2023 года.

В остальных областях такое решение пока что не принимали, поэтому ставка сбора там равна нулю.

Сколько платить за выезд за границу?

Власти Гродненской области решили, что размер сбора будет составлять 1 базовую величину (29 рублей). На размер сбора не влияет количество пассажиров в машине: одна машина — одна базовая.

Кто будет платить?

Платить сбор будут водители (то есть не обязательно собственники) транспортного средства, которое пересекает границу. Речь в данном случае идет про механические транспортные средства, у которых не менее четырех колес и технически допустимая масса не превышает 5 тонн. По сути, под действие этой нормы попадают все легковушки.

Уплачивать сбор нужно будет как физическим лицам, так и ИП, и организациям.

Кого освободят от сбора?

Водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, от сбора будут освобождаться. Также бесплатно пересечь границу смогут ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы. Освобождены от уплаты сбора главы государств, правительственные делегации, сотрудники диппредставительств, консульских учреждений.

Как уплатить?

Уплата сбора предусмотрена в белорусских рублях. Уплатить его можно или в пунктах пропуска при пересечении границы, или заранее.

В документе, который подтверждает уплату сбора, должны быть указаны фамилия плательщика (или наименование организации), сумма, дата уплаты, регистрационный номер транспортного средства. Если уплата производится, например, через интернет-банк, то необходимо предъявить пограничнику карт-чек в бумажном или электронном виде.

Если ИП или организация уплатили сбор со своего счета, то нужно будет предъявить на границе дополнительный экземпляр платежной инструкции с отметкой банка.

А если машина не из Гродненской области? Все равно платить?

Да. Налоговый кодекс в части уплаты этого сбора не делает каких-то исключений относительно того, где зарегистрирована машина. Объектом налогообложения в данном случае является пересечение границы. Это значит, что если в регионе этот сбор введен, то платить его должны будут водители любых транспортных средств: и тех, что зарегистрированы в других областях, и даже те, которые принадлежат иностранным гражданам.

А кто вообще может выехать, если границы закрыты?

Вообще наземные границы Беларусь закрыла еще 21 декабря прошлого года. С того времени покинуть страну через наземные пункты пропуска могут только определенные категории граждан. Например, те, у кого есть вид на жительство в другом государстве, те, кто учится или работает за границей, те, кто едет туда в командировку, на лечение или, например, на похороны близкого родственника. Все эти поводы нужно подтверждать документально.

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