Армению лихорадит Владимир Кравченко

4.03.2021, 13:50

В стране обострился хронический внутриполитический кризис.

Поражение во второй нагорнокарабахской войне вызвало внутриполитический кризис, и он приобрел уже хроническую форму.

Армяне тяжело переживают проигрыш в войне и исход из Нагорного Карабаха. Многие из них винят в этом премьер-министра Николу Пашиняна, подписавшего прошлой осенью азербайджано-армяно-российское заявление о прекращении огня, согласно которому значительная часть территории Карабаха возвращалась под контроль Баку. И хотя «капитулянтское» соглашение предотвратило полный разгром Армении, оно значительно ослабило позиции Пашиняна: старые элиты увидели в нем возможность реванша и вывели на улицу своих сторонников, требуя отставки премьера.

Тогда Пашинян удержался у власти. Но ситуация в стране так и не стабилизировалась. В конце февраля кризис резко обострился.

Поводом стало решение Пашиняна уволить первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, высмеявшего слова премьера о неэффективности российских комплексов «Искандер» в ходе боев в Нагорном Карабахе. В ответ на это решение премьера высокопоставленные армянские военные во главе с начальником Генштаба Оником Гаспаряном подписали заявление, в котором потребовали отставки главы правительства. Пашинян назвал это требование «попыткой военного переворота» и заявил о решении уволить Гаспаряна. Однако президент Армен Саркисян дважды отказался это сделать.

Впрочем, Гаспарян автоматически лишится полномочий: в соответствии с местным законодательством, если президент два раза не подписывает указ об освобождении от должности по предложению премьер-министра, документ вступает в силу автоматически. Однако в сообщении пресс-службы президента Армении говорится, что Саркисян решил обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность поправок, внесенных еще в 2018 году в Закон «О воинской службе и статусе военнослужащего». В общем, в противостоянии премьер-министра и генералитета точка не поставлена.

Хотя демарш генералов Пашинян и представляет «попыткой военного переворота», убеждая своих сторонников, что через главу Генштаба бывший президент Серж Саргсян пытается захватить власть, на самом деле это — спонтанное выступление уязвленных высокопоставленных военных: на улицах армянских городов нет ни танков, ни военных патрулей. Вместо них — немногочисленные митинги сторонников Пашиняна и его противников из радикальной оппозиции, требующих отставки премьера. Но тот удерживает власть: его поддерживает не только парламент, но и полиция, и спецслужбы. Да и у населения Пашинян пока имеет наибольший уровень поддержки.

По данным соцопроса армянского представительства GALLUP International Association, проведенного в феврале, по пятибалльной шкале респонденты дали Николу Пашиняну 2,8 баллов. В то же время нынешний президент Армен Саркисян получил 2,3 балла, первый президент Левон Тер-Петросян — 1,7, второй президент Роберт Кочарян — 2, третий президент Серж Саргсян — 1,7, глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян — 2,2, а единый кандидат в премьеры от оппозиционного «Движения спасения Родины» Вазген Манукян — 1,6 балла.

При этом 38,8% респондентов полагают, что Пашинян должен оставаться на должности премьера, а 43,6% — выступают за его отставку. Но вот что любопытно: на внеочередных парламентских выборах (если бы они проводились в ближайшее воскресенье) 33,1% респондентов отдали бы свои голоса за премьерский блок «Мой шаг», 4,4% — за «Процветающую Армению», 2,6% — за «Просвещенную Армению», 2,2% — за Республиканскую партию, «против всех» проголосовало бы 27,2% опрошенных, а 15,7% — не смогли ответить.

Комментируя эти и другие результаты исследования общественного мнения, эксперты отмечают, во-первых, высокую степень недовольства армян нынешним премьером. Во-вторых, что соцопрос свидетельствуют об отсутствии в Армении политической силы, которая могла бы перебрать на себя от Пашиняна симпатии демократического большинства. В-третьих, армянские избиратели в своем большинстве не желают возвращения политиков и партий, представляющих «бывших» и составляющих «антипашиняновскую» радикальную оппозицию.

Стремясь разрешить кризис Пашинян в минувший понедельник заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы, если на это согласится оппозиция. Кроме того он сказал, что инициирует проведение в октябре референдума о принятии новой конституции или о поправках к действующему основному закону, чтобы перейти от парламентской формы правления к полупрезидентской. Примечательно, что по данным все того же соцопроса армянского представительства GALLUP International Association, приблизительно 58,4% опрошенных жителей Армении заявили о необходимости проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

В Армении предполагают, что выборы могут состояться либо в начале лета, либо осенью. Один из ключевых вопросов: кто возглавит правительство до проведения досрочных парламентских выборов? Админресурс на выборах играет немалую роль. Воодушевленная выступлением старших офицеров радикальная оппозиция требует немедленной отставки Пашиняна, а тот к этому не готов. Впрочем, армянский премьер известен своими импульсивными, трудно предсказуемыми решениями. И армянские эксперты не исключают вариант, при котором Пашинян уходит в отставку, а главой правительства становится нынешний спикер парламента Арарат Мирзоян.

Но вот только смогут ли досрочные парламентские выборы разрешить внутриполитический кризис? Демарш старших офицеров — это демонстрация раскола не только армянского общества, но и политического и военного истеблишмента. При этом в Армении не исключают, что Пашинян заявил о проведении внеочередных выборов только ради выхода из острой фазы политического кризиса, а в реальности власти не собираются выполнять обещанное. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от интенсивности протестов и возможности их расширения. И, вероятно, от позиции России.

Нынешний кризис предоставляет Москве прекрасную возможность усилить свое влияние в Армении и привести к власти человека, с которым у Владимира Путина дружеские отношения — Роберта Кочаряна. Однако пока Кремль не вмешивается в ситуацию: несмотря на неприятие Пашиняна российским руководством, армянский премьер все же пророссийский политик и в целом проводит курс, соответствующий интересам России.

В общем Пашинян, пусть и ослабленный внутриполитическим кризисом и снижающейся поддержкой населения, все так же удерживает власть, которую оспаривает не менее ослабленная оппозиция.

Владимир Кравченко, «Зеркало недели. Украина»

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