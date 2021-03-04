«Секретные» радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой 8 4.03.2021, 15:35

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В ведомстве провели «распил» на семь миллиардов рублей.

Проект по разработке радиостанций секретной связи для Минобороны РФ, на который из бюджета было выделено 18,5 млрд рублей, обернулся «распилом» оборонного заказа и хищениями на сумму, близкую к «пропажам» на космодроме «Восточный», сообщает finanz.ru.

Вместо собственного производства радиостанций «Азарт-П1», которые декларировались как российская разработка, созданная исключительно на отечественной элементной базе, чиновники и военные закупили почти готовые системы в Китае, сэкономив и затем похитив 6,7 миллиарда рублей.

Как сообщает «Коммерсант», такие показания в ходе расследования уголовного дела дал один из обвиняемых - бывший замначальника Генштаба-начальник главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов.

По его словам, радиостанции, которые в 2013 году начали поступать в войска, в практически готовом виде приобретались в КНР, а в России происходила лишь финальная сборка с установкой некоторых комплектующих.

При этом официально утверждалось, что продукция разработана предприятием «Ангстрем» - крупнейшим hi-tech проектом России начала 2010х, который на деньги ВЭБа запустил бывший министр связи Леонид Рейман.

Завод «Ангстрема» в Зеленограде должен был производить микрочипы и привлек госкредит на 1 млрд долларов, но в 2019 году был признан банкротом. За 10 лет компания не внесла ни одного платежа по займу.

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