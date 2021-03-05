Назван «самый больной человек» Беларуси 4 5.03.2021, 9:43

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Титул присвоен по итогам 12 месяцев «работы».

Госсектор – больной человек Беларуси В 19 столетии больным человеком Европы называли Турцию. В начале третьей декады 21 века подобный титул впору присваивать белорусским госпредприятиям, пишут banki24.by.

Вот уже несколько лет подряд чиновники собирают и публикуют информацию о работе флагманов госсектора. В марте власти сподобились вывести данные за полный 2020 год.

По итогам 12 месяцев отчеты поступили с 3 169 крупных и средних компаний. Для сравнения: финансовую статистику в оперативном режиме предоставляют около 6,9 тыс. организаций-флагманов реального сектора.

Таким образом, за 2020-й доля казенных бизнесов в общем котле составила порядка 46%. На флагманах госсектора в 2020 году были заняты 1,239 млн человек списочного состава. Удельный вес занятости в госсекторе составил 42,7% от всех работников крупных и средних предприятий Беларуси.

Госсектор является основным вместилищем непроданных запасов готовой продукции. Если в целом по экономике складские запасы к началу 2021-го составили 5,075 млрд BYN, то по госсектору в отдельности — 2,915 млрд BYN, или 57,4% от общей суммы.

Эффективность работы компаний в плане продажи продукции характеризует рентабельность продаж. Она показывает, какую долю в выручке занимает прибыль от реализации. Так вот, в среднем по реальному сектору рентабельность достигла 7,7%, а по госсектору — 6,7%.

Еще более красноречиво соотношение чистых прибылей. Чистая прибыль (убыток) — это конечный результат работы любого бизнеса. Она состоит из прибылей или убытков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности с корректировкой на налоги и сборы.

В целом по компаниям-флагманам чистая прибыль за 2020 год составила 6,104 млрд BYN. Однако госсектор при всей его весомой долей внес мизерный вклад в данный показатель — лишь 242,1 млн BYN. То есть остальную прибыль в экономике (без малого 5,9 млрд BYN) дали частники, а не казенные предприятия.

Гигантские убытки понесли организации госсектора Гродненской области. В этом регионе потери за год составили 2,011 млрд BYN. В Островецком районе идет возведение АЭС. Примечательно, что в 2020 году действовал указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц. Поэтому реальные убытки в Гродненской и других областях могут быть значительно выше.

Госсектору присуща «контрольная» доля в плохих долгах. Просроченная дебиторка госов на 1 января составила 5,905 млрд BYN, кредиторка — 5,137 млрд BYN, кредиты и займы — 2,151 млрд BYN. Доли казенных бизнесов в токсичных обязательствах распределились так: проблемная дебиторка — 76,1%, кредиторка — 69%, кредиты и займы — 77,6%.

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