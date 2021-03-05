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Как пойдет транспорт в Минске в понедельник, 8 марта

  • 5.03.2021, 21:36
Как пойдет транспорт в Минске в понедельник, 8 марта
Фото: kp.by

8 марта городской пассажирский транспорт будет работать по графику воскресений.

Понедельник, 8 марта, — официальный выходной день. Поэтому и городской пассажирский транспорт будет работать как в выходные, сообщает «Столичный транспорт и связь».

8 марта городской пассажирский транспорт будет работать по графику воскресений.

В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий будут и такие перемены:

автобусы № 76Э Ангарская-4 — ТЦ «Ждановичи», 83Э Малиновка-4 — ТЦ «Ждановичи», 89Э Уручье-2 — ТЦ «Ждановичи», № 114С Чижовка — Авторынок, 151Э Серебрянка — ТЦ «Ждановичи» в этот день не будут курсировать;

будет работать автобус № 134С Чижовка — Малиновка-4;

на автобусном маршруте № 130 Одоевского — ТЦ «Ждановичи», 140 Сухарево-5 — ТЦ «Ждановичи» уменьшат количество подвижного состава.

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