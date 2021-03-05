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Великобритания вакцинировала от COVID-19 40% взрослого населения

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  • 5.03.2021, 22:21
Великобритания вакцинировала от COVID-19 40% взрослого населения

С начала пандемии в Британии заразились коронавирусом более 4,1 млн человек.

Прививку от коронавируса COVID-19 сделали 40% взрослых жителей Великобритании.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, сообщает телеканал Sky News.

Он подчеркнул, что согласно планам правительства, к концу июля 2021 года первую прививку от COVID-19 при желании смогут сделать все взрослые британцы.

С начала пандемии в Британии заразились коронавирусом более 4,1 млн человек, более 121 тыс. умерли.

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