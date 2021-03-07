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Госпогранкомитет рассказал о новом штрафе для белорусов на границе

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  • 7.03.2021, 9:15
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Госпогранкомитет рассказал о новом штрафе для белорусов на границе

Нововведение начало действовать с этого месяца.

В ГПК рассказали об изменении законодательства и о новых штрафах для белорусов с 1 марта 2021-го года. Подробности сообщила пресс-служба Госпогранкомитета на официальном сайте, пишет kp.by.

Речь идет о наказании за незаконный ввоз иностранцев в Беларусь. Теперь такой ответственности будут подвергаться не только ипэшники и юрлица, занимающиеся пассажирскими перевозками, но и физлица. Изменения регламентируются новым Кодексом об административных правонарушениях (ст.24.56 КоАП).

- Штраф за незаконный ввоз иностранца будет достигать до 20 базовых величин (580 белрублей - Прим.), - прокомментировали в пресс-службе.

За что именно будут штрафовать?

Согласно новому КоАП человек, прежде чем перевезти через границу пассажира-попутчика должен убедиться, что его въезд является законным. Например, убедиться, что у него есть необходимые документы: например, действительный и не просроченный паспорт, который тот сможет предъявить в пункте пропуска.

- Это правило касается и въезда из России, - уточнили в ГПК.

Обратите внимание, пригодными для пересечения границы считаются действительные документы: паспорт не должен быть порван, разрисован, а все записи, печати и подписи не должны быть размыты или стерты.


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