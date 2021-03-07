Елизавета II впервые за время правления осталась без личного самолета

Елизавета II впервые за время правления осталась без личного самолета4
- 7.03.2021, 9:32
- 1,414
Правительство Великобритании приняло программу сокращения расходов.
В Великобритании правительство решило продать парк самолетов королевы Елизаветы II и ее семьи в рамках программы сокращения расходов.
Об этом сообщает The Telegraph.
В 2022 году из состава ВВС Британии выведут четыре самолета BAE-146. С момента восхождения на престол, Елизавета II впервые останется без личного самолета.
СМИ сообщают, что королева будет пользоваться самолетом совместно с премьер-министром Борисом Джонсоном, который использует RAF Voyager.
В то же время, Елизавета II продолжит пользоваться личным вертолетом.