закрыть
7 марта 2021, воскресенье, 13:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кардиологи выяснили, с чем лучше всего пить кофе

2
  • 7.03.2021, 11:53
  • 3,906
Кардиологи выяснили, с чем лучше всего пить кофе

При правильном употребление напиток играет большую роль в профилактике многих заболеваний.

Кофе часто пьют с добавлением жирных сливок, сгущенного молока и других сладких ингредиентов, однако кардиолог рекомендует употреблять напиток с другими добавками.

В интервью британскому изданию Express (перевод — newsyou.info) кардиолог Леонардо Пьянко рассказал, с чем лучше всего пить кофе. В первую очередь, заметил врач, напиток не должен быть слишком подслащенным и жирным. Большое количество сливок, сахара, сиропов, ликеров, зефира фактически превращает его в калорийную бомбу, из-за чего полезный эффект кофе сводится к нулю.

В идеале, пояснил эксперт, кофе следует употреблять, ничего не добавляя в него, просто смешивая перемолотые зерна с водой. Однако такой вариант напитка кому-то может показаться слишком крепким и кислотным – «смягчить» его помогает несладкое молоко.

Если же говорить о добавках, то кофе лучше пить следующим образом.

«В кофе можно добавлять мускатный орех и корицу – эти специи помогают стабилизировать уровень сахара в крови», — рассказал кардиолог.

По словам Пьянко, «чистый» кофе, лишенный сладких и жирных добавок, которыми его часто насыщают в заведениях фастфуда, является великолепным пищевым источником антиоксидантов, способных бороться с воспалением в организме. Благодаря этой особенности питье кофе полезно в плане профилактики опасных заболеваний, включая рак печени и колоректальный рак, болезни Паркинсона и Альцгеймера, патологии сердца, инсульт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў