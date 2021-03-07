Гродненский музыкант Игорь Банцер пятый день в знак протеста отказывается от еды и воды 2 7.03.2021, 13:29

У него трое несовершеннолетних детей.

Гродненского музыканта и перформера Игоря Банцера задержали 20 октября 2020-го. Ему грозит до трех лет тюрьмы за танец без одежды у милицейского автомобиля, потерпевшим по делу проходит сотрудник милиции Сергей Богдевич.

3 марта на первом судебном заседании Банцер объявил сухую голодовку, расценив суд над собой, как преследование по политическим мотивам.

Как сообщил «Белсату» адвокат музыканта Александр Бирилов, к его подопечному «невозможно применять какие-то принудительные меры, пока он вменяем, пока он адекватен и может осознавать свои действия». Следующее заседание запланировано на 12 марта.

По словам врачей, сухая голодовка может привести к летальным последствиям на протяжении недели. У Игоря Банцера трое несовершеннолетних детей.

«Салідарнасць» собрала реакцию на историю гродненского музыканта.

Мария Харевич, журналистка: «Ігар Банцэр галадае без вады ў СІЗА чацьвёрты дзень. Лекары кажуць, чалавек можа вытрымаць 5, 7, 10 дзён сухой галадоўкі, пакуль не памрэ або пакуль не пачнуцца незваротныя зьмены ў арганізме.

Ігар і так быў худы, падчас адсідкі ён яшчэ больш зьнясілены.

Наступнае паседжаньне 12 сакавіка па абедзе. Гэта будзе дзясяты дзень галадоўкі.

Гэты выпадак ня мае такога розгаласу як выпадак Ігара Лосіка, але тут усё можа скончыцца значна хутчэй. Можна не пасьпець напісаць ліст.

У Ігара трое непаўналетніх дзяцей, якія яго любяць.

Да яго можна ставіцца па-рознаму. І ён розны, ніколі ня сумны, рэдка маўклівы. Чалавек-феерверк, які развесяліў і ўзбударажыў сур’ёзны Высокі суд. Ён вельмі сапраўдны, не крывадушны і прынцыповы, на жаль, і ў гэтым выпадку таксама.

Яго судзяць за тое, што станчыў перад міліцэйскай машынай без штаноў. Пагражае да трох гадоў.

Пісаць лісты можна па адрасе:

230023 Гродна, вул. Кірава, 1, СІЗА, турма №1 Банцэру Ігару Раманавічу.

Памаліцеся за яго, хто можа».

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