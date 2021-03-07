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Литовские таможенники нашли в белорусской фуре контрабандные сигареты на миллион евро

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  • 7.03.2021, 14:18
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Литовские таможенники нашли в белорусской фуре контрабандные сигареты на миллион евро

Груз, водитель и автомобиль задержаны.

Литовские таможенники в пункте пропуска Райгардас (Привалка) обнаружили в белорусской фуре 640 коробок контрабандных сигарет на сумму более миллиона евро. Табачные изделия были спрятаны среди досок, сообщает Delfi.lt.

Контрабанду литовские пограничники обнаружили в начале этой недели. В фуре, которой управлял водитель-белорус, по документам находилось 22 тонны досок.

На пропускной пункт Привалка — Райгардас машина приехала ночью. Большегруз вызвал подозрения у литовских таможенников: древесину часто используют для маскировки контрабанды. Также подозрительным оказался и маршрут груза — доски везли транзитом через Литву в Эстонию.

Было решено проверить груз с помощью рентгена, но в Райгардасе такой возможности нет, поэтому фуру с охраной отправили в Медининкай.

Проверка подтвердила подозрения: выяснилось, что доски — это только прикрытие. Внутри полуприцепа были тайники, где находилось 320 тысяч пачек белорусских сигарет марок Fest, NZ и Minsk. Общая сумма контрабанды — 1,14 миллиона евро.

По данному факту начато расследование. Груз и фура задержаны, водителя суд разрешил на месяц взять под арест.

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