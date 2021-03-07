Рынок не обманешь Telegram-канал «СерпомПо»

7.03.2021, 17:50

Политика сдерживания инфляции за счет сокращения доходов людей должна остаться в прошлом.

1. Цены все растут — что бы ни говорили российские чиновники

#2020итоги

В феврале инфляция в России снова ускорилась: 0,8% к январю, причем по продовольствию — 1,2%. Это хуже январских показателей (0,7% и 1%) и более чем вдвое превышает показатели прошлого года.

Годовая инфляция тоже растет:

в декабре — 4,9%,

в январе — 5,2%,

в феврале — 5,7%.

Но это — официальные цифры. Неофициальные еще хуже. Ромир считает инфляцию по товарам повседневного спроса (FMCG) по фактическим покупкам, сканируя чеки контрольной группы покупателей. В январе, по его данным, цены на ширпотреб выросли:

— на 3% к декабрю,

— на 11% к январю прошлого года

Это в 2-3 раза хуже росстатовских показателей.

С учетом зафиксированной РОМИРОМ инфляции реальные пенсии и зарплаты россиян в 2020-м находятся в глубоком минусе, а вовсе не в плюсе, как по официальной статистике (она показала рост номинальных пенсий за 2020-й на 5,8%, а зарплат — на 6%, сравните это с 11% инфляции на ширпотреб).

2. Почему растут цены?

Что не так с официальными объяснениями

#2020итоги

1) Минэк и ЦБ ссылаются на рост мировых цен на продовольствие. Но, например, в ЕС годовой рост цен на продукты составил в феврале 1,3% (к февралю 2020-го). У нас — 8,4%. В 6 раз больше. Странно, не так ли?

2) Да и не закупаем мы продовольствие на мировых биржах. Поэтому тезис ЦБ о переносе девальвации рубля в цены выглядит надуманным.

3) Некоторые эксперты обвиняют в скачке цен мягкую денежную политику ЦБ. Но она вовсе не была мягкой. Денежная база в широком определении выросла в феврале 2021-го всего на 6,2% — практически с темпом инфляции. Не купаются россияне и бизнес в деньгах.

Наличноденежная масса выросла намного быстрее, но это, скорее, структурный феномен (рост доли теневых расчетов, уменьшение доверия к банкам и т. д.). И скачок прироста «кэша» пришелся на весну-лето, а к концу года замедлился — динамика обратная инфляции.

Все эти объяснения откровенно «не катят».

3. Почему растут цены?

Настоящие причины.

#2020итоги

И все же мировые цены на продовольствие и девальвация виноваты в скачке инфляции — но совсем не обычным способом. Они давят на цены не со стороны издержек, как стоило ожидать, а со стороны спроса.

Девальвация сделала более выгодным экспорт продовольствия, его стало не хватать внутри страны, и цены пошли вверх (предложение внутри страны сократилось).

Что сделало правительство? Притормозило экспорт и ввело регулирование цен через ценовые соглашения производителей и торговых сетей — фактически через ценовые картели. И это вопреки ожиданиям стало еще одной причиной разгона инфляции.

Обычная для экономики ситуация — тут очень часто среднесрочные последствия решений прямо противоречат краткосрочным. Но ведь чиновникам думать не хочется и не положено. Президент сказал, что надо остановить инфляцию — вот останавливаем. А что из этого получится потом — ну, это же будет потом…

4. Рынок не обманешь. Его можно только отменить.

#2020итоги

Потрясающая глупость — чиновник в рынке. К чему приводит решение об административном контроле цен?

1) Сокращение поставок на экспорт из России на некоторых рынках очевидно повлияет на рост мировых цен (например, зерно). А рост мировых цен, по логике российских властей, поднимет и российский цены. Что приведет к еще большему ужесточению ограничений на экспорт и т. д. — по кругу.

2) Таможенный союз. Заниматься контролем цен, имея такие две дырищи в своем таможенном пространстве (Беларусь и Казахстан), — бессмыслица. Если российские цены будут ниже — товар просто пойдет в эти страны. А через них — еще и на экспорт. Чем жестче контроль цен в России, тем больше продуктов будет уходить туда, где нет контроля цен. Тем меньше их останется в России — и цены на них снова вырастут. Что приведет к еще большему контролю и т. д. — по кругу.

3) Контроль цен искажает работу рыночных стимулов: производство продуктов, цены которых занижены, становится экономически невыгодным. Оно рано или поздно сокращается. Это вызывает дефицит и еще большее давление на цены. И т. д. — по кругу.

4️4) Чем жестче контроль цен на отдельные продукты, тем больше будет инфляция по неконтролируемым товарам — торговые сети «возьмут свое». Это фактически и происходит — февральский скачок инфляции связан вовсе не с теми продуктами, которые взялось регулировать правительство, — цены на сахар за 2 месяца даже упали, на подсолнечное масло — остановились. Зато резко выросли цены на плодоовощную продукцию, яйца, макароны и т. д. И чем дольше будут держать цены на отдельные продукты — тем больше будут расти цены на еще неконтролируемые.

Увы правительству. Тут уж или возвращаться к контролю цен на все виды товаров, к жесткому контролю экспорта, к разрыву Таможенного союза — или можно не заниматься этим вовсе. Потому что смысла в таком контроле нет, более того, он только ухудшает ситуацию.

Контроль цен — это показуха для президента. На реальную ситуацию с ценами это влияет совсем не так, как хочется чиновникам. Рынок не обманешь — его можно только отменить. Назад, в социализм. Давно не видели дефицитов, очередей, «черного» рынка? С этой политикой правительства мы в начале пути именно туда.

5. Инфляция — что дальше?

По прогнозу ЦБ пик инфляции придется на февраль-март. По мнению минэка — на март. А потом инфляция пойдет вниз.

В основном они это прогнозируют исходя из динамики «базы» — прошлогодней инфляции. В марте-апреле 2020-го она скакнула из-за пандемии и «самоизоляции». Раз база будет выше, то и сравнение нынешних цен с ней покажет меньший процент.

Но это — арифметические фокусы, а не экономическая политика. А вот политика, которая остановит инфляцию будет проста: ужесточение со стороны ЦБ. Он уже объявил о прекращении снижения процентной ставки (на фото Набиуллина с брошкой-точкой). И последние 3 месяца последовательно сокращает денежную базу — это должно будет аукнуться ослаблением инфляционного давления.

Фактическое ужесточение денежной и бюджетной политики (никаких больше коронавирусных «подарков» от президента) приведет к замедлению инфляции. И одновременно к замедлению роста, а то и падению доходов населения и торможению экономики.

6. А что можно было бы сделать?

1) Распечатать товарные резервы — ведь вроде же их копили в прошлые годы, чтобы сдержать падение цен по ряду товаров (прежде всего зерну), так теперь их надо выкинуть на рынок, чтобы сдержать рост цен. Для того этот инструмент и задумывался. Разве нет?

2) Отменить продовольственные контрсанкции. Это увеличит предложение продуктов и сдержит рост цен на них.

3) Ограничения на экспорт отдельных видов продовольствия можно было бы сохранить как временную меру на четко зафиксированный период. Но лучше было бы, конечно, пойти по экономическому пути — повышению/введению экспортных пошлин для выравнивания доходностей внешнего и внутреннего рынков.

4) И, наконец, главное — увеличить доходы людей. Звучит парадоксально в кратковременном периоде. Многие скажут — это же вызовет разгон инфляции. Но в среднесрочном периоде рост спроса людей окажет прямо противоположное влияние: стянет к нам предложение продовольствия из стран Таможенного союза и других стран по импорту, стимулирует производителей наращивать объемы. Рост предложения остановит рост цен «естественным путем».

Политика сдерживания инфляции за счет сокращения доходов людей должна остаться в прошлом. Она и всегда-то была несправедливой по отношению к людям и депрессивной. Падение реальных доходов россиян и стагнация экономики в десятые годы — это как раз ее последствия. Не надо к ней возвращаться. Это путь в никуда.

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