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Литва и Украина планируют сформировать рабочую группу по БелАЭС

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  • 7.03.2021, 18:11
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Литва и Украина планируют сформировать рабочую группу по БелАЭС

Литовский министр энергетики призвал к солидарности в деле блокировки Островецкой АЭС.

Министры энергетики Литвы и Украины договорились сформировать рабочую группу, которая будет обмениваться информацией о ситуации с безопасностью на Белорусской АЭС, а также импорте электроэнергии из России, и анализировать потоки поставок электроэнергии, сообщает портал Delfi.

Соответствующую договоренность обсудили на встрече в Украине министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис с министром энергетики Украины Юрием Витренко.

«БелАЭС-это геополитический проект: это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому нам следует солидаризироваться в деле блокирования ее дальнейшего развития», – сказал Дайнюс Крейвис.

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