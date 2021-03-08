закрыть
8 марта 2021, понедельник, 13:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Не женское лицо женского рода

  • Антон Орех
  • 8.03.2021, 12:48
Не женское лицо женского рода
Антон Орех

Беспорядок и путинизм вообще не имеют пола.

Россия – женского рода. И Федерация – тоже женского. И Москва – женского рода. К тому же она – столица (ж.род, ед. число). Женского у нас в стране (ж.род) много, а в целом все какое-то… чуть не сказал мужское, но зачем обижать мужчин – им ведь сегодня, 8 Марта, еще пылесосить, хризантемы покупать, с детьми гулять, в магазин идти. Раз в году каждый мужчина чувствует себя немного женщиной. Но раз в году – это не страшно.

Так вот про женщин. Если подходить к вопросу о женщинах и роли женщин в России – надо книгу писать толстую-претолстую (и не обязательно автором будет Толстая). А колонка журналиста-мужчины – это краткие хаотичные мысли, оказавшиеся вместе на виртуальной бумаге. И вот вам женские мгновения последнего времени.

На обложке журнала Time – Анна Ривина, директор центра «Насилию.нет». Центр признан «иностранным агентом». Интересно, а если бы Анна назвала организацию «Насилию – да!» и для верности усилила логотип какой-нибудь иконой или красной звездой — ей бы дали президентский грант? Вроде, логично было бы. В России ситуация с домашним насилием – катастрофическая. А в прошлом году, когда люди несколько месяцев были вынуждены сидеть по квартирам из-за вируса, вообще кошмар начался. Статистика противоречива и неполна, и вы удивитесь, сколько мужчин становятся жертвами насилия на дому, но большинство пострадавших – все равно женщины.

Вы, возможно, видели эти кадры из Кемерово: люди звонят в 112 и сообщают, что в соседней квартире кричит женщина, зовет на помощь. Операторы звонящих куда-то перекидывают и отфутболивают. А люди звонят и звонят, раз за разом – пока через полтора часа не раздается последний звонок и соседи сообщают, что девушка убита. Вера Пехтелева, 23 года. Операторы, которые отвечали на звонки – тоже женщины.

Кстати, и знаменитую фразу «убьют – тогда приедем», произнесла в свое время женщина, Ольга Башкатова, получившая до этого почетное звание «лучшего участкового города Орла».

А еще я обратил внимание, что самые безумные законы в Думе у нас вносит регулярно Ирина Яровая. Нет, мужики-мандатчики тоже очень стараются, их, в конце концов, просто больше в разы в этой Думе. Но Яровая – первая, кто приходит на ум, когда мы говорим про запреты, контроль и ограничения.

Путина кто предложил обнулить? «Чайка»! Валентина наша Терешкова. Вроде как от женского лица такое предложение будет выглядеть красивее и трогательнее – проникновеннее даже!

На днях нашему коллеге Илья Азару дали 15 суток за посты в фейсбуке. Решение вынесла Ольга Затомская. Но Затомская она сейчас. А прежде была Боровкова. Ольга Боровкова! Как много в этом звуке! Приговоры Немцову, Навальному, Яшину, Демушкину, Удальцову – это все она. Ну, не сама, конечно, а именем Российской Федерации (жен. род).

А последние феерические процессы Навального? В химкинской полиции под арест его взяла женщина. За «Ив Роше» судили на пару судья и прокурор – дамы. И за деда Игната – тоже. Есть в этом какая-то специальная извращенная логика, чтобы насилие над правосудием осуществляли не мужчины, а непременно женщины. Их даже в порыве возмущения плохими словами называть как-то не с руки – женщины же все-таки. Мужика и послать проще и морду набить (не судье – судья неприкасаем!). А как женщину обидеть? Ну, если речь не идет о домашних тумаках, разумеется. Тех тумаках, которые «бьет – значит, любит».

Наша история как-то закольцевалась. Я в шаге от того, чтобы получить обвинения в сексизме и подозрения в том, что продвигаю идею, будто «все зло от баб», что это они, Евины дочери, намутили тут вверх тормашками. Что из-за этого шерше-ля-фама в стране беспорядок и путинизм.

Да нет, конечно! Беспорядок и путинизм вообще не имеют пола. Точнее, они обоего пола у нас. Но когда говорят, что надо власть передать женщинам, тогда страна будет добрее и сердечнее, душевнее и ласковее, я говорю, что нету здесь никакой разницы. Наша женщина действительно традиционно занимает второстепенное положение – в семье, на работе, во власти. И это неправильно, плохо и должно измениться. Но когда наша женщина становится заметной фигурой, то с равной вероятностью может быть и Анной Ривиной, и Ириной Яровой.

И не важно, какого рода Москва, столица, страна, Россия и Федерация с точки зрения языка. Мужчины и женщины живут здесь одинаково странно, и вместе отмечают наши странные праздники.

Антон Орех, «МБХ медиа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў