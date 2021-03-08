Не женское лицо женского рода Антон Орех

8.03.2021, 12:48

Антон Орех

Беспорядок и путинизм вообще не имеют пола.

Россия – женского рода. И Федерация – тоже женского. И Москва – женского рода. К тому же она – столица (ж.род, ед. число). Женского у нас в стране (ж.род) много, а в целом все какое-то… чуть не сказал мужское, но зачем обижать мужчин – им ведь сегодня, 8 Марта, еще пылесосить, хризантемы покупать, с детьми гулять, в магазин идти. Раз в году каждый мужчина чувствует себя немного женщиной. Но раз в году – это не страшно.

Так вот про женщин. Если подходить к вопросу о женщинах и роли женщин в России – надо книгу писать толстую-претолстую (и не обязательно автором будет Толстая). А колонка журналиста-мужчины – это краткие хаотичные мысли, оказавшиеся вместе на виртуальной бумаге. И вот вам женские мгновения последнего времени.

На обложке журнала Time – Анна Ривина, директор центра «Насилию.нет». Центр признан «иностранным агентом». Интересно, а если бы Анна назвала организацию «Насилию – да!» и для верности усилила логотип какой-нибудь иконой или красной звездой — ей бы дали президентский грант? Вроде, логично было бы. В России ситуация с домашним насилием – катастрофическая. А в прошлом году, когда люди несколько месяцев были вынуждены сидеть по квартирам из-за вируса, вообще кошмар начался. Статистика противоречива и неполна, и вы удивитесь, сколько мужчин становятся жертвами насилия на дому, но большинство пострадавших – все равно женщины.

Вы, возможно, видели эти кадры из Кемерово: люди звонят в 112 и сообщают, что в соседней квартире кричит женщина, зовет на помощь. Операторы звонящих куда-то перекидывают и отфутболивают. А люди звонят и звонят, раз за разом – пока через полтора часа не раздается последний звонок и соседи сообщают, что девушка убита. Вера Пехтелева, 23 года. Операторы, которые отвечали на звонки – тоже женщины.

Кстати, и знаменитую фразу «убьют – тогда приедем», произнесла в свое время женщина, Ольга Башкатова, получившая до этого почетное звание «лучшего участкового города Орла».

А еще я обратил внимание, что самые безумные законы в Думе у нас вносит регулярно Ирина Яровая. Нет, мужики-мандатчики тоже очень стараются, их, в конце концов, просто больше в разы в этой Думе. Но Яровая – первая, кто приходит на ум, когда мы говорим про запреты, контроль и ограничения.

Путина кто предложил обнулить? «Чайка»! Валентина наша Терешкова. Вроде как от женского лица такое предложение будет выглядеть красивее и трогательнее – проникновеннее даже!

На днях нашему коллеге Илья Азару дали 15 суток за посты в фейсбуке. Решение вынесла Ольга Затомская. Но Затомская она сейчас. А прежде была Боровкова. Ольга Боровкова! Как много в этом звуке! Приговоры Немцову, Навальному, Яшину, Демушкину, Удальцову – это все она. Ну, не сама, конечно, а именем Российской Федерации (жен. род).

А последние феерические процессы Навального? В химкинской полиции под арест его взяла женщина. За «Ив Роше» судили на пару судья и прокурор – дамы. И за деда Игната – тоже. Есть в этом какая-то специальная извращенная логика, чтобы насилие над правосудием осуществляли не мужчины, а непременно женщины. Их даже в порыве возмущения плохими словами называть как-то не с руки – женщины же все-таки. Мужика и послать проще и морду набить (не судье – судья неприкасаем!). А как женщину обидеть? Ну, если речь не идет о домашних тумаках, разумеется. Тех тумаках, которые «бьет – значит, любит».

Наша история как-то закольцевалась. Я в шаге от того, чтобы получить обвинения в сексизме и подозрения в том, что продвигаю идею, будто «все зло от баб», что это они, Евины дочери, намутили тут вверх тормашками. Что из-за этого шерше-ля-фама в стране беспорядок и путинизм.

Да нет, конечно! Беспорядок и путинизм вообще не имеют пола. Точнее, они обоего пола у нас. Но когда говорят, что надо власть передать женщинам, тогда страна будет добрее и сердечнее, душевнее и ласковее, я говорю, что нету здесь никакой разницы. Наша женщина действительно традиционно занимает второстепенное положение – в семье, на работе, во власти. И это неправильно, плохо и должно измениться. Но когда наша женщина становится заметной фигурой, то с равной вероятностью может быть и Анной Ривиной, и Ириной Яровой.

И не важно, какого рода Москва, столица, страна, Россия и Федерация с точки зрения языка. Мужчины и женщины живут здесь одинаково странно, и вместе отмечают наши странные праздники.

Антон Орех, «МБХ медиа»

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